Hizmetciler dizisi final mi yapacak? Dizi bitecek iddiaları doğru mu?

Hizmetçiler Dizisi Final Mi Yapacak?

Kanal D ekranlarında başlayan ve Cumartesi akşamları yayınlanan dizi ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Birinci bölümde reyting oranlarında hedefine ulaşamayan dizi, ilerleyen haftalarda devam edip etmeyeceğine karar verecek. Her hafta reyting oranlarına bakılacak olan dizi yükseliş göstermezse final yaparak erken bir şekilde ekrana veda edebilir.

Sevilen oyuncuların yer aldığı ve Fabrika Yapım tarafından hazırlanan dizide yer alan oyuncular: Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir. Dizi tanıtımında da ilgi görmeyen dizi ilk bölümünden sonra birçok eleştiri aldı.

Dizinin reyting oranları yükselişe geçmezse 2 veya 3 bölüm sonra final yapabilir. Yayınlanan ilk bölümü Total grubunda 8.sırada yer aldı. AB gurubunda ise 5.sırada yer alan dizi beklenilen hedefine ulaşamadı. Dizi yükselişe geçmezse erken final yapacak.