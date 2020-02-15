Hizmetçiler dizisi kaç bölüm yayınlanacak? Dizi hikayesi ne zaman bitecek, ne kadar sürecek?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacağı belirtilen Hizmetçiler dizisi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya başladı. Güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olduğu görülen Hizmetçiler dizisi daha önce yurtdışında reytinglerde önemli başarılara imza atmıştı.

Hizmetçiler dizisi kaç bölüm sürecek?

Fabrika Yapım imzasıyla ekranlara taşınacak Hizmetçiler dizisi için Kanal D ile 6 bölümlük öz sözleşme yapıldığı belirtiliyor. Dizi reytinglerde istediği neticeye ulaşırsa sezon sonuna kadar ekranlarda kalacak. Şubat ayı sonu itibariyle başlayacak dizinin Mayıs ayının ortalarına kadar ortalama 10-12 bölüme ulaşması beklenmekte.

Hizmetçiler dizisi ne zaman final yapacak?

Hizmetçiler dizisi oyuncu kadrosu

Meksika’da Ellsa son la Alegria Del Hogar ismiyle yayınlanan ve 50 bölüm boyunca ekranlara gelen Hizmetçiler dizisi Perşembe günü reytinglerde üst sıralamalarda yer alan dizilerle mücadele edecek. Dizinin ne zaman biteceği konusunda net bir söylem geliştirmek doğru olmayacaktır.

Başrolünü Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç ve Aleyna Solaker gibi isimlerin üstlendiği Hizmetçiler dizisi Kanal D ekranlarında Perşembe günü izleyicilerle buluşacak. Zaman zaman diziyle izleyici arasında elektrik de az olunca diziler erken final yapmak zorunda kalabilmekte.

Hizmetçiler dizisinin konusu ne?

Küçük bir kasabada kendi halinde yaşayan Ela’nın hayatı İstanbul’un en ünlü aileleri arasında bulunan Atahanlıların torunlarının kaçırılmasıyla değişir. Lüks bir sitenin kapısına getiren gerçeğin peşinden sürüklenmekteyken hayat ona bu kez bambaşka bir oyun oynayacaktır. Cennet Konakları ismindeki lüks sitede farklı zengin hayatlar tanındıkça, herkesin gerçek yüzleri de ortaya çıkacaktır. Saklanan sırların ucu Atahanlıların kayıp hizmetçisine dayandığında Ela burada yaşayan hiç kimsenin masum olmadığını anlayacaktır.

Hacer, Atiye ve Çiçek de yaşananların birer parçalarıdır. Sitede hizmetler yalnızca evleri değil, patronların sakladığı kirli çamaşırları da temizlemektedir. İşin aslı Cennet Konakları’nda hiçbir şey göründüğü gibi değildir.