betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120151
ALTIN
308.333
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8948
EURO
6.5497

Hizmetçiler dizisi kaç bölüm yayınlanacak? Dizi hikayesi ne zaman bitecek, ne kadar sürecek?

Kanal D ekranlarına giriş yapmaya hazırlanan Hizmetçiler dizisi kaç bölüm yayınlanacak, dizi hikayesi ne zaman bitecek ve ne kadar sürecek sorularının yanıtını içeriğimizde derledik. İşte Hizmetçiler dizisinin yayın takvimi ve sözleşme detayları.

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:26
Hizmetçiler dizisi kaç bölüm yayınlanacak? Dizi hikayesi ne zaman bitecek, ne kadar sürecek?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacağı belirtilen Hizmetçiler dizisi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya başladı. Güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olduğu görülen Hizmetçiler dizisi daha önce yurtdışında reytinglerde önemli başarılara imza atmıştı.

Hizmetçiler dizisi kaç bölüm sürecek?

Fabrika Yapım imzasıyla ekranlara taşınacak Hizmetçiler dizisi için Kanal D ile 6 bölümlük öz sözleşme yapıldığı belirtiliyor. Dizi reytinglerde istediği neticeye ulaşırsa sezon sonuna kadar ekranlarda kalacak. Şubat ayı sonu itibariyle başlayacak dizinin Mayıs ayının ortalarına kadar ortalama 10-12 bölüme ulaşması beklenmekte.

Hizmetçiler dizisi ne zaman final yapacak?

Meksika’da Ellsa son la Alegria Del Hogar ismiyle yayınlanan ve 50 bölüm boyunca ekranlara gelen Hizmetçiler dizisi Perşembe günü reytinglerde üst sıralamalarda yer alan dizilerle mücadele edecek. Dizinin ne zaman biteceği konusunda net bir söylem geliştirmek doğru olmayacaktır.  

Hizmetçiler dizisi oyuncu kadrosu

Başrolünü Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç ve Aleyna Solaker gibi isimlerin üstlendiği Hizmetçiler dizisi Kanal D ekranlarında Perşembe günü izleyicilerle buluşacak. Zaman zaman diziyle izleyici arasında elektrik de az olunca diziler erken final yapmak zorunda kalabilmekte.

Hizmetçiler dizisinin konusu ne?

Küçük bir kasabada kendi halinde yaşayan Ela’nın hayatı İstanbul’un en ünlü aileleri arasında bulunan Atahanlıların torunlarının kaçırılmasıyla değişir. Lüks bir sitenin kapısına getiren gerçeğin peşinden sürüklenmekteyken hayat ona bu kez bambaşka bir oyun oynayacaktır. Cennet Konakları ismindeki lüks sitede farklı zengin hayatlar tanındıkça, herkesin gerçek yüzleri de ortaya çıkacaktır. Saklanan sırların ucu Atahanlıların kayıp hizmetçisine dayandığında Ela burada yaşayan hiç kimsenin masum olmadığını anlayacaktır.

Hacer, Atiye ve Çiçek de yaşananların birer parçalarıdır. Sitede hizmetler yalnızca evleri değil, patronların sakladığı kirli çamaşırları da temizlemektedir. İşin aslı Cennet Konakları’nda hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

Son Güncelleme: 15.02.2020 15:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Best FM'den ayrılan Ceyhun Yılmaz'ın yeni adresi Kafa Radyo oldu!
Best FM'den ayrılan Ceyhun Yılmaz'ın yeni adresi Kafa Radyo oldu!
Tuvana Türkay Ağır Romantik filmi hakkında konuştu!
Tuvana Türkay Ağır Romantik filmi hakkında konuştu!
Robert Pattinson, ilk kez Batman kostümüyle görücüye çıktı
Robert Pattinson, ilk kez Batman kostümüyle görücüye çıktı
Tutunamayanlar Keloğlan kimdir? Gerçek adı nedir? Atakan Özyurt hakkında bilgiler
Tutunamayanlar Keloğlan kimdir? Gerçek adı nedir? Atakan Özyurt hakkında bilgiler
Gel Dese Aşk dizisi 1. fragman yayınlandı
Gel Dese Aşk dizisi 1. fragman yayınlandı
Survivor Panorma programı ne zaman başlayacak?
Survivor Panorma programı ne zaman başlayacak?

Popüler Haberler

TV8 Survivor 2020 1. Bölüm tanıtımı yayınlandı
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmenin tabiri ve anlamı
2020 yeni torba yasa geliyor! KYK Borcu,Vergi, sicil affı da gündemde! Torba yasa ne zaman çıkar?
Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik neden ağladı?
2020 İOKBS bursluluk sınav başvurusu için son gün ne zaman, başvurular ne zaman sona erecek?
Tv8 Survivor 2020 hangi günler yayınlanacak? Survivor 2020 yayın tarihleri ve saatleri
İŞKUR üzerinden KPSS şartsız 241 sağlık personeli alınacak! Personel kadroları ve alım şartları nelerdir?
Eser Yenenler Show Neden yok, neden yayınlanmadı? EYS neden yok, ne zaman yayınlanacak?
Öğretmen dizisinin fragmanı oyuncu kadrosu ve konusu
O Ses Türkiye'de birinci olan ne kazandı? O Ses Türkiye Şampiyonu büyük ödül olarak ne aldı?
TV8’de Survivor Tehlikeli Sular programı formatı ne? ne zaman başlayacak?
3500 TL maaş alan birine ne kadar kredi çıkar? Bankadan ne kadar kredi çekebilir?
Çin korona virüsün salgınında son durum! 1300 kişi hayatını kaybetti, karantina süresi değişti
Çalışan annelere devletten 6367 TL yardım!
Rüyada acı çekmek nedir? Rüyada acı çekmenin anlamı ve tabiri
Gelinim Mutfakta Best Of yarışmacıları kimler olacak? Kanal D Gelinim Mutfakta Best Of yarışmasında yarışacak isimler
Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?
Rüyada karınca görmek ne demektir? Rüyada karınca görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada telefonla konuşmak ne demektir? Rüyada telefonla konuşmanın tabiri ve anlamı
Mersinli Cihangir veya Kenedy Dayı kimdir, aslen nerelidir? Ankara beni bulsun dedi, buldular!
İrem Derici, Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl'ın seslendirdiği Çok Sevmek Yasaklanmalı şarkısı yayınlandı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.