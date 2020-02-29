Hizmetçiler dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu!

Kanal D ekranlarında başlayacak olan ve Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir gibi isimlerin rol aldığı, senaryosunu Makbule Kosif’in kaleme aldığı yapımcılığını ise Öner Arslanel’in yaptığı dizinin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu.

ve Ellas son La Alegria Del Hogar isimli yabancı bir diziden uyarlanan dizide bir sitede çalışan dört hizmetçinin hayatları anlatılıyor. Dizinin yayın günü de belli oldu. Dizi 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’da ilk bölümü ile izleyici ile buluşacak.