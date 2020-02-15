Hizmetçiler dizisi oyuncu karakterleri ve dizi konusu

Kanal D ekranlarında yeni bir dizi izleyicilerle buluşacak. Hizmetçiler adındaki dizi yakında Kanal D ekranlarında başlayacak. Meksika uyarlaması olan Hizmetçiler dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu netleşti.

Hizmetçiler dizisinin yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu otururken, dizinin senaryosu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca, Alper Alp Özgen tarafından kaleme alındı.

Hizmetçiler Dizisi Oyuncu Kadrosu

Yakında başlayacak olan Hizmetçiler dizisinin oyuncu kadrosunda Deniz Baysal Yurtçu, Algı Eke, Seçkin Özdemir, Aleyna Solaker, Hazal Benli, Nilay ERdönmez, Cansu Fırıncı, Servet Pandur gibi isimler yer alıyor.

Deniz Baysal Yurtçu (Ela Sönmez)

Deniz Baysal Yurtçu 1991 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünden mezun olan ünlü oyuncu daha sonra oyunculuk eğitimi aldı ve dizi sektörüne giriş yaptı.

Oyunculuk kariyerine Bitmeyen Şarkı ve Derin Sular dizisiyle başlayan Yurtçu, Evlatlar, Kayıp Şehir ve Aşk Ekmek Hayaller dizilerinde de rol aldı. 2014 yılında ise Kaçak Gelinler adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol aldı. Güzel oyuncu daha sonra ise Can Bedenden Çıkmayınca, Beyaz Yalan, Sevda Kuşun Kanadında, Rüzgarın Kalbi, Fazilet Hanım ve Kızları dizilerinde yer aldı.

Deniz Baysal Sol Şerit ve 7. Koğuştaki Mucize adlı sinema filmlerinde de rol aldı.

Algı Eke (Atiye)

Seçkin Özdemir (Yiğit Atahanlı)

Algı Eke 1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü tamamlayan Eke, Berlin’de tiyatro eğitimi aldı. Türkiye’ye döndükten sonra Baba Ocağı adlı diziyle ilk kez izleyicilerle buluştu. Daha sonra Duriye’nin Güğümleri, Keşanlı Ali Destanı, Annem Uyurken, Galip Derviş dizilerinde yer aldı. Ayrıca Cingöz Recai ve Kedi Özledi adlı sinema filmleriyle de izleyici karşısına çıktı.

1981 yılında Kocaeli’nde dünyaya gelen Seçkin Özdemir belli bir süre radyo programı sunuculuğu yaptı. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi aldı ve dizi ve sinema filmlerinde rol almaya başladı.

Yaban Gülü, Al Yazmalım, Muhteşem Yüzyıl, Bir Aşk Hikayesi, Günahkar, Acı Aşk, Kiralık Aşk, Ateş Böceği, Tehlikeli Karım, Can Kırıkları ve Sevgili Geçmiş dizilerinde rol aldı. Ünlü oyuncu Bir Nefes Yeter, Bücür ve Gamonya: Hayaller Ülkesi adlı sinema filmlerinde de rol aldı.

Aleyna Solaker (Çiçek tuna)

1994 doğumlu olan oyuncu Bilgi Üniversitesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi almaya devam ediyor. Solaker ilk oyunculuk deneyimini ATV’de yayınlanan Kırgın Çiçekler adlı dizide yaşadı. Aleyna Solaker son olarak Hizmetçiler dizisine katıldı ve bu dizide Çiçek tuna karakterini canlandıracak.

Hazal Benli (Aslı Çoşkun)

Hazal Benli 1993 yılında doğdu ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Şan bölümünden mezun oldu. Deniz Yıldızı dizisiyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Benli, daha sonra Bu Şehir Arkandan Gelecek, Kara Yazı ve Kırgın Çiçekler dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Nilay Erdönmez (Gülseren Atahanlı)

Cansu Fırıncı (Yaşar Tuna)

Servet Pandur (Belkıs Sipahioğlu)

Neslihan Arslan (Neslihan Gülkaya)

Gamze Karaduman ( Demet Atahanlı)

Ayşenil Şamlıoğlu (Nimet Atahanlı)

Yiğit Kirazcı (Aras Atahanlı)

Selen Domaç (Hacer Tuna)

Gökhan Soylu (Selim)

Emre Akkuş (Armağan)

Özer Aslan (Osman)

Ali İl

Hizmetçiler Dizisinin Konusu

Küçük bir yerde yaşayan Ela’nın hayatı İstanbul’da gelmesiyle birlikte değişir. Ela zengin bir aile olan Atahanlılar’ın torunlarının kaçırılmasıyla birlikte değişecektir. Ela Cennet Bahçeleri adındaki lüks bir yerde hizmetçi olarak çalışmaya başlar. Burada bu ailelerin bütün sırlarına şahit olur.

Hizmetçiler Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Hizmetçiler dizisinin Şubat ayının ortalarında Kanal D Ekranlarında başlayacağı düşünülüyor.