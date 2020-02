Hizmetçiler dizisi oyuncuları ve konusu

Ekranların yeni dizisi Hizmetçiler şimdiden merak konusu oldu. Dizi Amerika’da Devious Maid’s adıyla yayınlanan projeden uyarlanarak Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin yapımcılığı Fabrika Yapım üstlendi. Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Deniz Baysal, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir yer alıyor.

Hizmetçiler teaserı yayınlandı

Ülkemizde Hizmetçiler adıyla yayınlanacak olan dizi daha önce Meksika’da “Ellas son La Alegria Del Hogar”, Amerika’da ise “Devious Maid’s” adıyla yayınlanmış ve büyük beğeni toplamıştı. Ülkemize uyarlanan dizinin yapımcılığı Öner Arslanel üstlenirken, proje tasarımını Ali Leskay yapacak. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Metin Balekoğlu yapıyor. Dizinin başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir gibi başarılı isimler yer alıyor. Trajedi ve dramın iç içe olacağı diziden ilk teaser yayınlandı.

Dizinin senaryosunu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alp Özgen yazıyor. Dizinin yayınlanan ilk teaserı büyük yankı uyandırdı. Birbirinden farklı hizmetçilerin ev sahipleriyle aralarında geçen ilişki ağlarını inceleyen filmin ilk bölümü şimdiden merakla bekleniyor.

Hikaye ve künye

Kendi halinde küçük ve sakin bir hayatı olan Ela, zengin ve saygın bir aile olan Atahanlıların torunu tarafından kaçırılır. O andan itibaren Ela’nın hayatı tümden değişir. Ela kendisini bir anda Cennet Konakları denilen lüks bir sitede hizmetçilik yaparken bulur. Ela birbirinden çok farklı ancak bir yandan da birbirlerinin aynısı olan zengin kesimi görüp gerçekleri anlar. Ancak zenginlerin iki yüzlülüklerinin yanı sıra hizmetçilerinde zenginlerden aşağı kalır yanı yoktur.

Bütün bu sırların içinde ne yapacağını bilemeyen Ela’nın yaşayacakları dikkat çekeceğe benziyor. Olayların önemli karakterleri arasında Hacer, Atiye ve Çiçek vardır. Bu isimler hem kendi sırlarını hem de patronlarının kirli çamaşırlarını saklamaktadır. Adı Cennet Konakları olsa da adının tam tersi olan konaklarda yaşananları hep beraber göreceğiz.

Dizinin konusunun güçlü olmasının yanı sıra proje ekibinin de güçlü isimlerden olması beklentileri oldukça yükseltti. Hizmetçiler dizisinin yapım ekibi şu şekildedir:

Yapım: Fabrika Yapım

Yapımcı: H. Öner Arslanel

Proje Tasarım: Ali Leskay

Yönetmen: Metin Balekoğlu

Senaryo: Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca, Alper Alp Özgen

Görüntü Yönetmeni: Emin Çakır

Sanat Yönetmeni: İskender Değirmenci

Müzik: Atakan Ilgazdağ

Dizinin başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu (Ela), Algı Eke (Atiye), Selen Domaç (Hacer), Aleyna Solaker (Çiçek), Yiğit Kirazcı (Aras), Seçkin Özdemir (Yiğit) yer alırken sevilen isimlere Ayşenil Şamlıoğlu (Nimet), Gamze Karaduman (Demet), Nilay Erdönmez (Gülseren), Neslihan Arslan (Neslihan), Gökhan Soylu (Selim), Hazal Benli (Aslı), Servet Pandur (Belkıs), Emre Akkuş (Armağan), Cansu Fırıncı (Yaşar), Özer Arslan (Osman) gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Hizmetçiler oyuncu kadrosu

Güzel oyuncu Deniz Baysal Yurtçu dizide Ela Sönmez karakterine hayat veriyor. Ela kendi halinde sırandan bir hayatı varken, kendini bir anda zengin ailelerin arasında bulur. Ela hayatında bir tercih yapar ve kendini hiç bilmediği bir ortamda bulur.

Dizinin bir diğer kadın başrolü ise Algı Eke’dir. Algı Eke dizide Atiye Kulaksız karakterini canlandırıyor. Atiye hizmetçilerden biridir. İşini yapmaktan gocunmayan ve işinin hakkını veren biridir. Ancak hayatta istediği en büyük şey çocuk sahibi olmaktır.

Dizide hizmetçilerden birini de Selen Domaç canlandırmaktadır. Selen Domaç Hacer Tuna karakterini canlandırmaktadır. Hacer Belkıs Sipahioğlu ailesinin hizmetçisidir. Aslında annesi bu aileye hizmet ederken annesinden sonra işi Hacer üstlenmiştir. Hacer istemeden de olsa hizmetçi olmuş ve hayatına devam etmiştir.

Dizideki bir diğer hizmetçiyi ise Aleyna Solaker canlandırmaktadır. Aleyna Solaker’in canlandırdığı karakter Çiçek Tuna karakteridir. Çiçek aslında işini sevmeden zorunda olduğu için yapıyor. Aleyna hizmetçiliği hiç yapmak istemese de onu bir yandan da konakta tutan bir aşkı vardır. Ancak bu aşk onun için işleri giderek zorlaştırıyor.

Dizinin erkek başrolü olan Seçkin Özdemir dizide zengin bir aile olan Atahanlıların yakışılı varisi Yiğit Atahanlı karakterine can veriyor. Yiğit Atahanlı zengin bir ailede yetişmiş kendini beğenen ve bencil biri olarak dikkat çekiyor. Yiğit olayların ortasında yaşadıklarından ders alacak mı hep beraber göreceğiz.

Dizinin bir diğer yakışıklı ismi ise Yiğit Kirazcıdır. Yiğit Kirazcı dizide Aras Atahanlı karakterine can veriyor. Aras annesi ve babasının ayrılması ve kötü bir çocukluk dönemi geçirmesiyle sivrilmiş biridir. Her zaman her şeyden şikayet eden biri olan Aras sert tavrını ne kadar sürdürebilecek izleyip göreceğiz.

Dizinin usta ismi Ayşenil Şamlıoğlu dizide Nimet Atahanlı karakterine hayat veriyor. Nimet Atahanlı ailenim büyüğü ve her şeyi kontrol altında tutmak isteyen biridir. Ancak oda zaman zaman hata yapabiliyor ve Nimet hanıma birinin yol göstermesi gerekecek. Nimet hanım yaptıklarını ailesini korumak için yaptığını söylese de bu onu her zaman kurtarmaz.