Hizmetçiler dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor? Hizmetçiler dizisi tekrar bölümleri günü ve saati

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Hizmetçiler dizisi hakkında merak edilenler çoğalıyor. Hizmetçiler dizisi, Meksika’da yayınlanan Ellas Son La Alegria Del Hogar dizisinden uyarlanıyor. yapımcılığını Fabrika Yapım- Öner Arslanel üstlenirken, senaryosunu da Makbule Kosif yazıyor.
Hizmetçiler dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
Hizmetçiler dizisinin tekrarı, ilk bölümün yayınlanmasının hemen ardından saat 22.30’dan sonra yayınlanacak. Hizmetçiler dizisinin yeni bölüm tekrarlarının birkaç hafta boyunca üst üste yayınlanacağı düşünülüyor.
Son Güncelleme: 04.03.2020 21:19