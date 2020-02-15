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Hizmetçiler Ela kimdir? Gerçek adı nedir? Deniz Baysal Yurtçu hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarında yayınlanması beklenen yeni dizi Hizmetçiler’in oyuncu kadrosu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Dizinin güzel karakteri Ela da merak edilenlerden birisi. Peki Hizmetçiler Ela kimdir? Ela’nın gerçek adı ve tüm detaylar haberimizde yer alıyor..

15 Şubat 2020 Cumartesi 16:49
Hizmetçiler Ela kimdir? Gerçek adı nedir? Deniz Baysal Yurtçu hakkında bilgiler

Yabancı bir diziden uyarlama olan Hizmetçilerin ilk bölümü ve ne zaman yayınlacağı merakla beklenirken dizi hakkında ayrıntılar yayılmaya başladı. Dizinin yayın günü henüz belli olmuş değil. Dizide Ela Sönmez karakteri Yiğit ve Gülseren ailesinin evinde çalışıyor. Evde yaşanan olayların ve sırların da ortasında kalan Ela, Yiğit’in yalanlarını da saklamak zorunda kalıyor.

Dizide Ela Sönmez karakterini Deniz Baysal Yurtçu canlandırıyor.

Deniz Baysal Yurtçu Kimdir?

1991 yılında İzmir’de doğan güzel oyuncu daha çocukken tiyatro eğitimi almış ve birçok oyunda rol almıştır. Üniversitede farklı bir bölüme yönlenen Yurtçu, Celal Bayar Üniversitesi Dış Ticaret bölümünde okumuştur. Daha sonrasında ise Derin Sular, Babalar ve Evlatlar, Aşk Ekmek ve Hayaller, Kaçak Gelinler, Beyaz Yalan ve Söz gibi birçok dizide rol almıştır. Güzel oyuncu Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile evlidir.

Son Güncelleme: 15.02.2020 16:49
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