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Homeland yeni sezon ne zaman başlayacak? Homeland 8. Sezon tarihi belli oldu mu?

ABD'nin Ortadoğu'ya bakışını eleştiren Homeland yeni sezon ne zaman başlayacak ve Homeland 8. sezon tarihi belli oldu mu soruları nihayet yapılan açıklamalarla belli oldu. Homeland, gerilim dolu bir sezonla izleyicilere veda etmeye hazırlanıyor.

02 Ocak 2020 Perşembe 08:55
Homeland yeni sezon ne zaman başlayacak? Homeland 8. Sezon tarihi belli oldu mu?

Aksiyon ve politikayı tek potada eriten, ABD’nin Ortadoğu’ya bakışını eleştiren Homeland dizisi Claire Danes ve Mandy Patinkin’in sergilediği performanslarla öne çıkmıştı. Homeland dizisinin final sezonuna yapılan ilk incelemelerde, iddialı bir sonun geleceği kuvvetle muhtemel gözüyle bakılıyor.

Yerel halk kıyafetlerini kuşanıp nakliye aracıyla seyahat eden ajan Carria Mathison fotoğrafta odak noktası görülüyor. Henüz nereye gideceği belli olmayan ajan Mathison’un Afganistan’da bulunabileceği ve eski dostu Saul’a ABD ve Taliban arasında barış anlaşması imzalanabilmesi için yardım edeceği biliniyor.

Saul ise şimdiye kadarki görevlerinin hepsinden en az on kat daha tehlikeli bir görevde olduğunun farkında. Carrie ise geçtiğimiz sezonda psikolojik olarak yıpranmış bir şekilde, Rus gulagında yedi ay geçirip kendi çabasıyla barış aramaktadır. Yevgeny’nin zihinsel işkencesi sonucunda katlandığı cehennemi umursamıyor ve ülkesine ihanet etmediğini kanıtlamak için bir şeyler başarması gerektiğinin farkında.

Homeland 8. sezonu ne zaman başlayacak?

Homeland dizisi 9 Şubat 2020 günü son sezon için prömiyer yapacak. Dizi bir kere daha izleyicileri Afganistan ve Ortadoğu çöllerine götürecek ve gerilim dolu bir sezonla izleyicilere veda edecek.

Son Güncelleme: 02.01.2020 08:55
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