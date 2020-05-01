İçerde dizisi tekrarları ne zaman yayınlanacak?

Bir dönem Show TV’de yayınlanan İçerde dizisi tekrar bölümleriyle yayınlanmaya başlanacak. Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli gibi isimlerin rol aldığı İçerde dizisi 2016 – 2017 sezonunda Show TV’de yayınlanmıştı. Show TV İçerde dizisini tekrardan yayınlama kararı aldı.

İçerde Dizisi Tekrar Bölümleri Ne Zaman?

Show TV bir dönem yayınladığı İçerde dizisini yeniden yayınlayacak. İçerde dizisinin 1. bölümü 4 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak. Dizinin tekrar bölümleri her Pazartesi günü Show TV’de olacak.

İçerde Dizisinin Konusu

Sarp polis okulunu tamamlamıştır. Sarp’ın küçükken kaçırılan ikiz kardeşi Umut’un adı değiştirilerek Mert olmuştur ve Mert de Sarp ile aynı polis okulundan mezun olmuştur. Sarp ve Mert’in babası onlar daha küçük yaşlardayken işlediği bir suçtan dolayı tutuklanmıştır.

Polis okulundaki mezuniyet töreninde Sarp’ın hocası Yusuf Kaya, Sarp’ın babasının oyunlarını anlatarak ona meydan okur. Okuldan atılacağını öğrenen Sarp ise Yusuf hocasına silah çekiş ve hapse atılmıştır. Sarp’a avukatlık yapacak olan kişi Mert’in de yanında olan Melek’tir. Cezasını bitirerek hapisten çıkan Sarp mafyanın en güvendiği isimlerden birisi olacaktır.

İçerde Dizisi Oyuncu Kadrosu

- Çağatay Ulusoy

- Aras Bulut İynemli

- Çetin Tekindor

- Bensu Soral

- Rıza Kocaoğlu

- Mustafa Uğurlu

- Damla Colbay

- Nihal Koldaş

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