Ich Bin Çukur şarkısının Sözleri! Çukur 80. Bölümde .alan rap şarkısının sözleri

Show TV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Çukur’un son bölümü olan 80.bölümün çekimleri Almanya’da yapıldı. Vartolu’nun Almanya Berlin’e gitmesiyle bölümde Almanca bir rap şarkısı çalındı.

Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Cihangir Ceyhan, Perihan Savaş, Nur Sürer, Öner Erkan, Necip Memili gibi sevilen isimlerin oyuncu kadrosunu oluşturduğu dizide çalan rap şarkısı büyük ilgi uyandırdı.

Dün akşam yayınlanan 80. Bölümün bir sahnesinde çalan Ich Bin Çukur şarkısının Eko Fresh ve Heja söz yazarlığını yaparken Uğur Ateş ve Saki Çimen ise müziğini besteledi.

İşte çok konuşulan Ich Bin Çukur’un sözleri..

Eko Fresh :

Ek is back schau wie ich cekirdek kau/

Tfuu spuck dir auf dein Cadillac drauf/

Zwei Jungs hinter mir sehen wie men in Black aus/

Kommen direkt aus dem Bau Digga Ratatatat ciao/

Du fragst nach meinem Umgang Machos und Kurvas/

Der drum meines Puls man Davul und suna/

Ich hab keine Schuld dran bin Aggro mein kurban/

Ich bin auf der Straße ein Sultan/

Der Baba hier am Block

Saka maka yok

Dein araba ist Schrott

Meins is nice bruder para para cok

Ein fast life wenn ich mir das Cash greif/

Flashlight überall wo ich mein Ass zeig/

Der teufelskerl bei dir läuft bei mir läuft mehr/

Der im Rolls fährt Istanbul bis Kreuzberg

Heja:

İch bin Cukur. Sabah akşam budur

Napsak moruk gece gece kudur

Ona buna yok bana kadar var

Lamı cimi yok kasa kasa var

Was los baba. Bize de mi yok yok

Nie wieder koçum geri geri koş koş

Yak yak bura merkez kruezberg

Bak bak bura berlin hep sert

Tamam aga los mach keine fachsen

Yaka paça tut bırakma ki kaçsın

Laga luga yok bizi bilen kacşin

Devran döner hop ne ayaksın

Başa başa dön döke saça gör

Tika basa söz burda kral olur bön

Kapa kapa göm şehir olur köz

İch weisse schon soguk hava camı ört.