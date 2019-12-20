Ich Bin Çukur şarkısının Sözleri! Çukur 80. Bölümde .alan rap şarkısının sözleri

Show TV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Çukur’un son bölümü olan 80.bölümün çekimleri Almanya’da yapıldı. Vartolu’nun Almanya Berlin’e gitmesiyle bölümde Almanca bir rap şarkısı çalındı.
Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Cihangir Ceyhan, Perihan Savaş, Nur Sürer, Öner Erkan, Necip Memili gibi sevilen isimlerin oyuncu kadrosunu oluşturduğu dizide çalan rap şarkısı büyük ilgi uyandırdı.
Dün akşam yayınlanan 80. Bölümün bir sahnesinde çalan Ich Bin Çukur şarkısının Eko Fresh ve Heja söz yazarlığını yaparken Uğur Ateş ve Saki Çimen ise müziğini besteledi.
İşte çok konuşulan Ich Bin Çukur’un sözleri..
Eko Fresh :
Ek is back schau wie ich cekirdek kau/
Tfuu spuck dir auf dein Cadillac drauf/
Zwei Jungs hinter mir sehen wie men in Black aus/
Kommen direkt aus dem Bau Digga Ratatatat ciao/
Du fragst nach meinem Umgang Machos und Kurvas/
Der drum meines Puls man Davul und suna/
Ich hab keine Schuld dran bin Aggro mein kurban/
Ich bin auf der Straße ein Sultan/
Der Baba hier am Block
Saka maka yok
Dein araba ist Schrott
Meins is nice bruder para para cok
Ein fast life wenn ich mir das Cash greif/
Flashlight überall wo ich mein Ass zeig/
Der teufelskerl bei dir läuft bei mir läuft mehr/
Heja:
İch bin Cukur. Sabah akşam budur
Napsak moruk gece gece kudur
Ona buna yok bana kadar var
Lamı cimi yok kasa kasa var
Was los baba. Bize de mi yok yok
Nie wieder koçum geri geri koş koş
Yak yak bura merkez kruezberg
Bak bak bura berlin hep sert
Tamam aga los mach keine fachsen
Yaka paça tut bırakma ki kaçsın
Laga luga yok bizi bilen kacşin
Devran döner hop ne ayaksın
Başa başa dön döke saça gör
Tika basa söz burda kral olur bön
Kapa kapa göm şehir olur köz
İch weisse schon soguk hava camı ört.