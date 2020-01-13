İçimdeki Ses filminin oyuncuları kimler? İçimdeki Ses nerede çekildi? İçimdeki Sesin konu nedir?

İçimdeki Ses; 2014'te yayınlanmıştır. İçimdeki Ses filmi komedi tarzındadır. Yarın akşam Kanal D ekranlarında 02:00 da yayınlanacaktır. Film sevenler ise "İçimdeki Ses oyuncuları kimler?" ve "İçimdeki Ses filmi nerede çekildi?" sorularının yanıtını arıyorlar. Peki, İçimdeki Ses filminin oyuncuları kimler? İçimdeki Ses nerede çekildi? İşte, İçimdeki Sese dair tüm detaylar...

İçimdeki Ses filminin oyuncuları kimler?

Senaryo: Engin Günaydın

Engin Günaydın (Selim)

Leyla Lydia Tuğutu (Ayşıl)

Füsun Demirel (Mehpare)

Ersin Korkut (Yılmaz)

Hamdi Kahraman (Mahir)

Onur Buldu (Alptekin)

Nazlı Tosunoğlu

Sırrı Süreyya Önder

İçimdeki Ses konusu

Selim, kendi kendisini küçük dünyasına hapsetmiş bir yazardır. Özgüven yetersizliğinden, pek kimseyle doğru düzgün ilişki kuramayan Selim, yalnızlığına çare olarak umreden yeni dönmüş annesi Mehpare ile birlikte yaşamaya karar verir. Bir gün spor salonuna gittiğinde sakarlığı sayesinde, Ayşıl adında bir kadın ile tanışır.

Ayşıl, hem zengin hem de herkesin hayran olacağı kadar güzel bir kadındır. Beklenmedik biçimde Ayşıl, Selim’e aşık olur! Her şeyden bunalmış olan bu kadın, mutluluğa giden yolun Selim’in annesi ve onun arkadaş grubundan geçtiğine inanır. Aşk dolu bu macerada, hem Selim'in hem de Ayşıl'ın başına, bir seri komik olaylar gelecektir.

İçimdeki Ses nerede çekildi?

İçimdeki Ses filminin çekimleri; İstanbul'un birçok güzel yerinde çekilmiştir. Mesela Galata, Karaköy, Cihangir gibi birçok yerlerde çekim yapıldı.

Engin Günaydın kimdir?

Engin Günaydın, 29 Ocak 1972 yılında Tokat’ta doğdu. Öğrencilik yıllarında tiyaroyla ilgilenen Engin Günaydın, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar bölümünden mezun oldu. Engin Günaydın, “Bir Demet Tiyatro” dizisinde canlandırdığı ‘Zabıta İrfan’ karakteri ile kendi adını duyurdu ve kendini sevdirmeyi başardı. “Yazgı”, “Hadi Uç Bakalım”, “Alacakaranlık” , Yazı Tura gibi yapımlarda yer alan oyuncu senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı “Avrupa Yakası” filminde canlandırdığı ‘Burhan Altıntop’ karakteri ile dikkatleri çekti. Sergilediği başarılı performanslarla birçok ödüle layık görülen oyuncu ayrıca; “Vavien”, “Yeraltı”, “Galip Derviş”, “İçimdeki Ses”, “Aile Arasında” gibi birçok dizi ve filmde yer aldı.

Leyla Lydia Tuğutu kimdir?

29 Ekim 1989 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. İlkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri de aldı. Konservatuarı ise yarım zamanlı olarak devam etti. Beş yıla yakın bir süre zarfında müzik ve keman dersleri aldı. ATV ekranlarında yayınlanmış olan Kabadayı dizisinde güzelliği ile kendini tanıttı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde ise Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Miss Turkey 2008 yılın da birinci oldu.

Füsun Demirel kimdir?

Perugia Yabancılar Üniversitesi ve Roma Dramatik Sanatlar Akademisi tiyatro bölümünden mezun olan sanatçı, 1980'de Almanya Berlin Kollektiv Theater'da Vasıf Öngören'in yazıp yönettiği Zengin Mutfağı oyunuyla sanat hayatına başladı.

Çevre Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Dostlar Tiyatrosunda çalıştı. 1984 yılında Atıf Yılmaz'ın Bir Yudum Sevgi filmi ile tiyatrodan sinemaya geçiş yaptı. Özellikle Züğürt Ağa, Uçurtmayı Vurmasınlar ve Büyük Adam Küçük Aşk gibi filmler ile Sıdıka ve Şaşıfelek Çıkmazı gibi dizilerdeki rolleriyle tanınır.

Oyunculuğunun yanı sıra, iyi derecede İtalyanca, İngilizce, Almanca bilgisine dayanarak çevirmenlik yaptı ve Dario Fo ile Franca Rame'nin toplam 27 oyununu Türkçeleştirdi.

Filmografisi

Aile İşi 2016 (Dizi)

İçimdeki Ses 2014

Yalan Dünya - 2012-2014

Tövbeler Tövbesi-2011

Küstüm Çiçeği -2010

Ey Aşk Nerdesin -2009

Geniş Zamanlar - 2007

Saklı Yüzler - 2006

Kızlar Yurdu- 2006

Kameranın Ardındaki Kadın: Bilge Olgaç - 2005

Canım Benim - 2004

Eğreti Gelin - 2004

Aşk Meydan Savaşı - 2002

Roos en Rana - 2001

Büyük Adam Küçük Aşk - 2001

Dönüşü Olmayan Yolculuk (Reise Ohne Rückkehr) - 2001

Avrupa Geceleri - 2000

Şaşıfelek Çıkmazı - 2000

Figüran - 1999

Yara - 1998

Babamı Hırsızlar Çaldı - 1998

Sıdıka - 1997

Hollywood Kaçakları - 1996

Şehnaz Tango - 1996

Kurtuluş -1996

Oğlum Adam Olacak - 1995

Böcek - 1995

Gerilla - 1994

Beyhan'ın Düğünü - 1994

Artist Palas - 1994

Babam Askerde - 1994

Cadı Ağacı - 1994

Şans Blokları - 1993

Rumuz Sev Beni - 1993

Ay Vakti - 1993

Belkıs Hanımın Konağı - 1992

Hadi Gel Bar - 1992

Mem û Zîn - 1991

Menekşe Koyu - 1991

Gizli Merkez - 1991

Berdel - 1990

Camdan Kalp - 1990

Bekle Dedim Gölgeye - 1990

Bir Küçük Bulut - 1990

Boynu Bükük Küheylan - 1990

Vatan Yolu (Dei Heimreise) -1989

Uçurtmayı Vurmasınlar -1989

Gömlek - 1988

Sevgili Bayan - 1988

Biri Ve Diğerleri - 1987

Kiracı - 1987

Menekşeler Mavidir - 1987

Ferhunde Kalfa - 1987

Aaahhh Belinda - 1986

Asiye Nasıl Kurtulur? - 1986

Kupa Kızı - 1986

Züğürt Ağa - 1985

Bir Yudum Sevgi - 1984

Gizli Duygular - 1984

Gazap Rüzgarı - 1982

Ersin Korkut kimdir?

Ersin Korkut, 1977 yılında, Hakkari’de dünyaya geldi. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari’de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şöförü olarak çalışan Ersin Korkut, iş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul’a taşındı.İstanbul’a geldiğinde bir iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında çalışmaya başlayan Ersin Korkut’un şansı, akrabası olan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın kendisini BKM kadrosuna alması ile döndü. BKM’de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan’dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Seyirciler tarafından çok beğenilen ve bol bol alkışlanan Ersin Korkut, kendisine yeni kariyer olarak oyunculuğu seçti.

İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber Doritos reklamlarında yer alan ve “Doktor Bu Ne?” repliği ile izleyicileri güldüren genç oyuncu, 2004 yılında, Sevinçli Haller adlı mini T.V. serisi ile televizyon dünyasına adım attı.

Ersin Korkut, BKM tarafından hazırlanan ve de 2008 yılından beri yayınlanmakta olan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın kadrosunda yer almaktadır.

Hamdi Kahraman kimdir?

Hamdi Kahraman, "Bir Demet Tiyatro" ile tanındı ve sevdirdi. Daha sonraki yıllarda ise "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programı ile çıkış yaparak gündeme gelmişti. Hamdi Kahraman'ın rol aldığı dizi ve filmler ise; Alemin Kralı, Hayat Bazen Tatlıdır, Kimlik, Pandoranın Kutusu, Neşeli Hayat, G.D.O Karakedi, İçimdeki Ses, Polis Akademisi Alaturka, Türk Malı.

Tiyatro oyunları ise; Seyr-i Mesel Sanat Atölyesi’nde Gırgır Şamata, Mesala Ne Kadar Ozağ, Deliler Cumhurriyeti, Şahmeran, Tebeşir Dairesi, Arkadaş Arıyorum oyunlarında yer almıştır.

Onur Buldu kimdir?

Onur Buldur, İzmir Bergama'da dünyaya geldi. Gençlik yıllarını İzmir Menemeden'de geçirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesinden mezundur.

Sanatçı, bazı çalışmalarından sonra asıl çıkışını 2013 yılında Show TV'de yayınlanan "Güldür Güldür" ile tanındı.

Nazlı Tosunoğlu kimdir?

26 Mayıs 1964 doğumlu olan başarılı oyuncu sanat yaşantısına amatör olarak başladı. Bir çok oyunda roller üstlendi. Bir zaman sonra Tiyatrokare ve BKM gibi organizasyonlarda sahne arkasında farklı işlerde çalıştı.

Deneyimli oyuncunun ilk ekrana çıkışı ve 1995 yılında Fikret'in kızı rolü ile Oğlum Adam Olacak dizisi oldu. Tosunoğlu asıl çıkışını ise 1998 yılında yaptı.

Ünlü isim başarılı geçen İkinci Bahar sürecinin ardından bir çok dizi ve filmde yer aldı. Sanatçı 2012 yılında çekilen "İşler Güçler" adlı dizide canlandırdığı hala karakteri ile büyük beğeni kazandı.

Nazlı Tosunoğlu Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Nazike karakterini canlandırıyor.

Sırrı Süreyya Önder kimdir?

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962'de Adıyaman'da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi 2. sınıfından ayrıldı. Sinema yönetmenliği ve senaristliği ile çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Fakültelerde sinema dersleri verdi. Senaryosunu yazıp ve yönettiği 1 filmi, uyarlamasını yaptığı 1 filmi ve sadece senaryosunu yazdığı 1 filmi bulunmaktadır.