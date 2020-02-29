İki İyi Çocuk filmi fragmanı ve konusu - İki İyi Çocuk TV'de İlk Kez bu akşam Kanal D'de

2017 yılında vizyona giren ve 5 hafta boyunca vizyonda kalan İki İyi Çocuk filmi sinemada beklediğini bulamamıştı. Komedi-dram türündeki film TV’de ilk kez bu akşam saatler 20.00’ı gösterdiğinde Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Koz Film’in yapımcılığını üstlendiği İki İyi Çocuk filminin yönetmenliğini ve senaristliğini ise Mehmet Demir Yılmaz yaptı. Film Hatay’da çekildi. Başrollerinde Sarp Levendoğlu, Kazım Karakadıoğlu, Sevcan Yaşar, Devrim Özder Akın, Murat Serezli, Hamdi Alkan, Mehmet Ulusoy ve Günay Karacaoğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı film toplamda 18.750 seyirci tarafından izlenerek gişeden 209.319,43 TL hasılat elde etti.

İki İyi Çocuk Filmi Konusu

İki İyi Çocuk filminde zihinsel yetersizlik yaşayan bir genç ile arasında özel bir bağ kurmayı başaran polisin hikayesini konu alıyor. Zihinsel yetersizliği bulunan Ercan, çok küçük yaşta bir trafik kazası sonucu babasını kaybediyor ve annesi ile birlikte Antakya’ya kaçıyor. Acı dolu hayatında kurduğu hayallere sarılan Ercan’ın en büyük hayali bir polis olmak ve herkes tarafından saygı ile anılmaktır. Ercan’ın bu hayali şehre atanan yeni baş komiser Serdar ile arasında çok özel bir bağ kurmasına yol açar. Serdar ve Ercan arasında oldukça kuvvetli bir bağ kurulur. Bu noktadan sonra olayların seyri değişir, Ercan bir kaçakçılık çetesinin kurbanı olur. Serdar, Ercan’ı kurtarmak için her yolu dener.

İki İyi Çocuk Filmi Oyuncu Kadrosu

Sarp Levendoğlu

Kazım Karakadıoğlu

Sevcan Yaşar

Murat Serezli

Devrim Akın

Bülent Yıldıran

Hamdi Alkan

Günay Karacaoğlu

Mehmet Ulusoy

Hakan Güven

Şeyda Terzioğlu

Mesut Kurt