IMDb’ye göre Türkiye’nin en iyi 10 dizi filmi

Kullanıcı oyları ve intenetteki film ve dizi veri tabanına olarak bilinen IMDb’ye göre Türkiye’deki en diziler sıralandı. IMDb’nin Türk dizileri listesinin ilk basamağında Emmy Ödülü alan Şahsiyet dizisi yer alıyor. Haluk Levent Şahsiyet dizisindeki karakteriyle Emmy Ödülleri’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazanmıştı. IMDb’nin Türkiye’deki dizilerini sıraladığı liste şu şekilde oluştu.

1. Şahsiyet

Haluk Bilginer’in başrolünde rol aldığı Şahsiyet dizisi IMDb’de toplam 9.2 puan aldı ve Türk dizileri listesinde birinci sırada yer aldı.

2. Leyla ile Mecnun

Leyla ile Mecnun 3 sezon kadar TRT 1’de yayınlandı ve IMDb’den 9.1 puan almayı başardı.

3. Behzat Ç.

Emrah Serbes’in senaryosunu ele aldığı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi, IMDb sıralamasında 8.7 puanla üçüncü sırada yer aldı.

4. İkinci Bahar

IMDb puanı: 8.7

5. Yedi Numara

IMDb puanı: 8.7

6. Süper Baba

7. Ezel

IMDb puanı: 8.7

IMDb puanı: 8.6

8. Kardeş Payı

IMDb puanı: 8.6

9. İşler Güçler

IMDb puanı: 8.6

10. Şaşıfelek Çıkmazı

IMDb puanı: 8.6

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