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İncir Ağacı dizisi neden final yaptı, neden yayınlanmıyor?

TRT 1 ekranlarına taşınan ''İncir Ağacı dizisi neden final yaptı ve neden yayınlanmıyor?'' sorusunun yanıtı ortaya çıktı. İşte İncir Ağacı dizisinin akıbeti ve daha fazlası.

01 Mayıs 2020 Cuma 19:33
İncir Ağacı dizisi neden final yaptı, neden yayınlanmıyor?

TRT 1 yönetimi, İncir Ağacı ile ilgili kararını açıkladı. İncir Ağacı dizisi coronavirüs arasından sonra ekranlara geri dönüş yapamayacak. Buna göre İncir Ağacı dizisi 120. bölümüyle ekranlara veda etmiş oldu.

İncir Ağacı neden final yaptı?

İncir Ağacı dizisi düşük reyting rakamları nedeniyle final yaptı. Bu süreçte dizi oyuncuları yeni sezonda devam etmeyecek dizi için sete çıkmak istememiş olabilir.

İncir Ağacı dizisi 14 Ekim 2019’da yayın hayatına başlamıştı. TRT 1 yeni büyük ümitlerle İncir Ağacı dizisi yayın hayatına alınmıştı. Dizi 105 bölüm boyunca yarım milyon kişiyle yayın hayatını sürdürdü. İncir Ağacı dizisi son 15 bölümde reytinglerini yükseltmiş olsa da, yeterli olamamıştır.

İncir Ağacı neden yok?

İncir Ağacı dizisinin 121. bölüm fragmanı yayınlandı fakat edinilen bilgiye göre dizi hafta bütünlüğü olmadığından ekranlara gelmeyecek.

İncir Ağacı 121. bölüm neden yok?

İncir Ağacı dizisi yapımcısı Sonsuzkare Yapım ve TRT 1 yönetimi arasında dizinin ikinci sezonuyla ilgili anlaşmaya varılamadı.

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Son Güncelleme: 01.05.2020 19:33
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