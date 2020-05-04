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İncir Ağacı dizisi neden yayınlanmıyor, dizi final mi yaptı?

Ekranların sevilen dizilerinin başında gelen İncir Ağacı dizisinin neden yayınlanmadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin hayranları İncir Ağacı dizisi neden yayınlanmadı sorusunun yanıtını arıyor.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:41
İncir Ağacı dizisi neden yayınlanmıyor, dizi final mi yaptı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi olan İncir Ağacı dizisinin yeni bölümü yayınlanmayınca dizinin hayranları dizinin final yapıp yapmadığını merak etmeye başladı. Milyonlarca kişi tarafından izlenen dizinin 121. Bölümü bu hafta yayınlanmadı. 121. Bölüm fragmanı yayınlansa dayeni bölümün henüz ekranlara gelmemesi hayranlarını meraklandırdı. Dizinin hayranları İncir Ağacı final mi yaptı sorusunun yanıtını intenet üzerinden arıyor. Dizi ile ilgili bilgiler TRT 1’in resmi intenet sitesinde arşive kaldırıldı.

İncir Ağacı dizisinin yapımcılığı Sonsuzkara Yapım tarafından yapılmaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Burakhan Yılmaz, Eda Elif Adamışlı, Cansu Güney, Özlem Güveli, Arif Nazım, Tolga Akman, Barış Gümüş Bolayır, Ece Baliç, Sidal Damar, Birgül Ulusoy ve Buket Dereli gibi önemli isimler yer almaktadır. Koronavirüs salgınından dolayı çekimlerine ara verilen dizinin yeni bölümü geçtiğimiz haftadan beri yayınlanmıyor. Dizinin çekimlerine ne zaman başlanacağı konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Final yapmasa da dizinin kısa süre içerisinde yayınlanmayacağı da aşikar.

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Son Güncelleme: 04.05.2020 13:41
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