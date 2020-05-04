İncir Ağacı dizisi neden yayınlanmıyor, dizi final mi yaptı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi olan İncir Ağacı dizisinin yeni bölümü yayınlanmayınca dizinin hayranları dizinin final yapıp yapmadığını merak etmeye başladı. Milyonlarca kişi tarafından izlenen dizinin 121. Bölümü bu hafta yayınlanmadı. 121. Bölüm fragmanı yayınlansa dayeni bölümün henüz ekranlara gelmemesi hayranlarını meraklandırdı. Dizinin hayranları İncir Ağacı final mi yaptı sorusunun yanıtını intenet üzerinden arıyor. Dizi ile ilgili bilgiler TRT 1’in resmi intenet sitesinde arşive kaldırıldı.
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