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İncir Ağacı dizisi neden yayınlanmıyor? TRT 1 İncir Ağacı dizisi bitti mi, devam edecek mi?

TRT ekranlarının sevilen dizisi İncir Ağacı bu hafta yayınlanmadı. İzleyiciler TRT 1 İncir Ağacı dizisi bitti mi, devam edecek mi ve İncir Ağacı dizisi neden yayınlanmıyor sorularını gündeme getirdi. İşte İncir Ağacı dizisi hakkında merak edilenler…

04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:18
İncir Ağacı dizisi neden yayınlanmıyor? TRT 1 İncir Ağacı dizisi bitti mi, devam edecek mi?

İncir Ağacı dizisi TRT 1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biriydi. Dizi TRT 1’in yayın akışında yer almayınca izleyiciler dizinin neden yayınlanmadığı araştırmaya başladı. Akıllardaki soru dizinin yayından kaldırıldığı yönünde oldu.

İncir Ağacı dizisi neden yayınlanmıyor?

Sonsus Kare’nin yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Nuh Şen ve Hamit Coşkun yapıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Burakhan Yılmaz, Eda Elif Adamışlı, Cansu Güney, Özlem Güveli, Arif Nazım, Tolga Akman, Barış Gümüş Bolayır, Ece Baliç, Sidal Damar, Birgül Ulusoy ve Buket Dereli sevilen isimler yer alıyor. Dizi son olarak 120. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinim 121. bölüm fragmanı yayınlanmasına rağmen dizinin yeni bölümü yayınlanmadı. TRT 1 dizinin bu hafta yayınlanmayacağını duyurdu.

İncir Ağacı dizisi devam edecek mi?

Dizinin neden yayınlanmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak gelen haberlere göre dizinin korona virüs nedeniyle yayınlanmadığı söyleniyor. Ayrıca dizinin son dönemde aldığı düşük reytingler nedeniyle de geleceğinin olmayabileceği de söylentiler arasında yer alıyor. Ramazan ayı programları nedeniyle dizinin yayından kaldırıldığı söylenirken, dizinin Ramazanın ardından da yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu.

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Son Güncelleme: 04.05.2020 13:18
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