Into the Night dizisi konusu ve fragmanı

Belçika yapımı olan Netflix imzalı Into The Night dizisinin ilk sezonunun tüm bölümleri 1 Mayıs 2020 tarihinde paylaşılmıştı. Gerilim ve bilim-kurgu tarzı bir dizi olan Into the Night’ın konusu ve oyuncu kadrosunda hangi oyuncuların yer adlığı konuları hakkında bilgiler yazımızın içeriğinde.

Bilim kurgu ve gizem özelliklerini içerisinde barındıran Into the Night dizisi Netflix yapımı bir Belçika dizisidir. İlk sezonuna ait tüm bölümleri 1 Mayıs tarihinde paylaşılmıştı.

Güneşin gizemli bir biçimde karşısına çıkan bütün şeyleri ortadan kaldırmaya başlayan brüksel’den hayavalanan bir gece uçağının yolcularının ve tüm ekibin hiç durmadan batıya ve karanlığa doğru uçmaya başlamasını konu edinen filmin ilk sezonunun bölümleri 35-41 dakika arasında çeşitlilik göstermekte ve toplamda 6 bölümden oluşmakta.

Into the Night bölümleri

Jacek Dukaj’ın 2015 senesinde çıkan ve satış rekorları kıran The Old Axolotl adlı kitaptan esinlenerek yapılan dizinin bölümler şu şekildedir.

1. bölüm: "Sylvie" (41 dakika)

2. bölüm: "Jakub" (38 dakika)

3. bölüm: "Mathieu" (35 dakika)

4. bölüm: "Ayaz" (37 dakika)

5. bölüm: "Rik" (37 dakika)

6. bölüm: "Tedrenzio" (37 dakika)

Into the Night kadro bilgileri

Jason George'un (The Protector, Narcos) tarafından senaryosu yazılan dizinin, oyuncuları arasında Pauline Etienne (Sylvie), Laurent Capellatue (Mathieu), Stefano Cassetti (Terenzio), Mehmet Kurtuluş (Ayaz), Babetida Sadjo (Laura), Jan Bijvoet (Rik), Ksawery Szlenkier (Jakub), Vincent Londez (Horst), Regina Bikkinina (Zara), Alba Gaïa Bellugi (Ines), Nabil Mallat (Osman) gibi başarılı oyuncuları kadrosunda barındıran dizinin içerisinde Türkiyeden olmak üzere farklı bölgelerden oyuncular toplanmış.

Inti Calfat & Dirk Verheye tarafından yönetmenliğinin yapıldığı dizinin yürütücü yapımcı kadrosunda ise showrunner Jason George ile birlikte Tomek Baginski (The Witcher, The Cathedral) ve Jacek Dukaj yer almakta.

Into the Night'tan diğer kareler

