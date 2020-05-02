İnto The Night dizisinde oynayan Mehmet Kurtuluş kimdir? Mehmet Kurtuluş rol aldığı yapımlar

Son dönemde yıldızı parlayan ünlülerin başında Mehmet Kurtuluş geliyor. Ünlü oyuncu Mehmet Kurtuluş son olarak İnto The Night dizisinde yer alarak adını büyük kitlelere duyurdu. Son yılların dikkat çeken oyuncuları arasına giren Mehmet Kurtuluş izleyicilerinde takdirini toplamayı başardı.
Mehmet Kurtuluş hayatı
Mehmet Kurtuluş Almanya’ya çalışmaya giden ailede yetişmiştir. Mehmet Kurtuluş Almanya’nın Sat.1 kanalında Lenßen & Partner isimli dizisinde rol almıştır. Almanya’nın Salzgitter kentinde yaşayan Kurtuluş 1989 yılında tiyatro sahnelerinde yer almaya başlamıştır. 1993 yılında profesyonel olarak tiyatroyla uğraşmaya başlayan Kurtuluş Braunschweig Devlet Tiyatrosu girmiştir. Kendisi için kariyer sıçramasını 1995 yılında Hamburg’a giderek büyük bir tiyatroda yer alarak başarmıştır. Komödie am Winterhuder Fährhaus isimli komedi oyununda başarılı bir performans sergileyen Kurtuluş, Episode dizisinden teklif alır ve diziye katılır.
Almanya’da Türk kökenli yönetmen Fatih Akın’la tanışması onun beyaz perdeye geçmesini sağlamıştır. Fatih Akın Kurz und schmerzlos (Kısa ve Acısız) filminde Mehmet Kurtuluş’a başrolü vermiştir. Bu filmin ardından adını herkese duyuran Mehmet Kurtuluş bugüne kadar birçok dizi, film ve tiyatro oyununda yer almıştır.
Mehmet Kurtuluş ödülleri
Mehmet Kurtuluş 1998 yılında iki büyük ödül alarak kariyerinin en ciddi başarısını kazanmıştır. Bu ödüller;
Mehmet Kurtuluş’un dizi ve filmleri
Mehmet Kurtuluş’un yer aldığı sinema filmleri şu şekildedir;
- 1996: Getürkt, Yönetmen: Fatih Akın
- 1998: Kurz und schmerzlos,Fatih Akın
- 2000: Temmuz’da, Yönetmen: Fatih Akın
- 2001: Herz, Yönetmen: Horst Johann Sczerba
- 2002: Boran, Yönetmen: Alexander Bener
- 2002: Nackt, Yönetmen: Doris Dörrie
- 2003: Abdülhamid Düşerken, Yönetmen: Ziya Öztan
- 2004: Lautlos, Yönetmen: Mennan Yapo
- 2004: Gegen die Wand, Yönetmen: Fatih Akın
- 2007: Pars: Kiraz Operasyonu, Yönetmen: Osman Sınav
- 2012: Transfer, Yönetmen: Damir Lukacevic
- 2014: Big Game, Yönetmen: Jalmari Helander
- 2014: Honig im Kopf, Yönetmen: Til Schweiger
- 2016: Tereddüt, Yönetmen:Yeşim Ustaoğlu
Mehmet Kurtuluş’un yer aldığı televizyon filmleri şu şekildedir;
- 1994: Adelheid und ihre Mörder – Tod in der Geisterbahn
- 1995: Stene des Südens
- 1996: SK-Babies – Tödliche Geschwisterliebe
- 1996: Doppelter Einsatz
- 1999: Versprich mir, dass es den Himmel gibt
- 2001: Der Tunnel (Film)|Der Tunnel
- 2005: Eine Liebe in Saigon
- 2007: Caccia segreta
- 2007: Tatort (Fensehreihe)|Tatort – Wem Ehre gebührt
Mehmet Kurtuluş’un yer aldığı diziler ise şu şekildedir:
- 2020 : İnto The Night
- 2018: Hakan: Muhafız – Mazhar Dragusha
- 2015-2016: Muhteşem Yüzyıl: Kösem – Boşnak Derviş Mehmed Paşa
- 2004 Kasırga İnsanları – Selçuk
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