İnto The Night dizisinde oynayan Mehmet Kurtuluş kimdir? Mehmet Kurtuluş rol aldığı yapımlar

Son dönemde yıldızı parlayan ünlülerin başında Mehmet Kurtuluş geliyor. Ünlü oyuncu Mehmet Kurtuluş son olarak İnto The Night dizisinde yer alarak adını büyük kitlelere duyurdu. Son yılların dikkat çeken oyuncuları arasına giren Mehmet Kurtuluş izleyicilerinde takdirini toplamayı başardı.

Mehmet Kurtuluş hayatı

Mehmet Kurtuluş Almanya’ya çalışmaya giden ailede yetişmiştir. Mehmet Kurtuluş Almanya’nın Sat.1 kanalında Lenßen & Partner isimli dizisinde rol almıştır. Almanya’nın Salzgitter kentinde yaşayan Kurtuluş 1989 yılında tiyatro sahnelerinde yer almaya başlamıştır. 1993 yılında profesyonel olarak tiyatroyla uğraşmaya başlayan Kurtuluş Braunschweig Devlet Tiyatrosu girmiştir. Kendisi için kariyer sıçramasını 1995 yılında Hamburg’a giderek büyük bir tiyatroda yer alarak başarmıştır. Komödie am Winterhuder Fährhaus isimli komedi oyununda başarılı bir performans sergileyen Kurtuluş, Episode dizisinden teklif alır ve diziye katılır.

Almanya’da Türk kökenli yönetmen Fatih Akın’la tanışması onun beyaz perdeye geçmesini sağlamıştır. Fatih Akın Kurz und schmerzlos (Kısa ve Acısız) filminde Mehmet Kurtuluş’a başrolü vermiştir. Bu filmin ardından adını herkese duyuran Mehmet Kurtuluş bugüne kadar birçok dizi, film ve tiyatro oyununda yer almıştır.

Mehmet Kurtuluş ödülleri

Mehmet Kurtuluş 1998 yılında iki büyük ödül alarak kariyerinin en ciddi başarısını kazanmıştır. Bu ödüller;

Mehmet Kurtuluş’un dizi ve filmleri

1998 yılında Bronzener Leopard – Locano Uluslararası Film Festivali Kısa ve Acısız filmi, En İyi Oyuncu Kısa ve Acısız filmi, Adolf-Grimme-Preis Kurz und schmerzlos filmi En İyi Oyuncu ödülleridir.

Mehmet Kurtuluş’un yer aldığı sinema filmleri şu şekildedir;

1996: Getürkt, Yönetmen: Fatih Akın

1998: Kurz und schmerzlos,Fatih Akın

2000: Temmuz’da, Yönetmen: Fatih Akın

2001: Herz, Yönetmen: Horst Johann Sczerba

2002: Boran, Yönetmen: Alexander Bener

2002: Nackt, Yönetmen: Doris Dörrie

2003: Abdülhamid Düşerken, Yönetmen: Ziya Öztan

2004: Lautlos, Yönetmen: Mennan Yapo

2004: Gegen die Wand, Yönetmen: Fatih Akın

2007: Pars: Kiraz Operasyonu, Yönetmen: Osman Sınav

2012: Transfer, Yönetmen: Damir Lukacevic

2014: Big Game, Yönetmen: Jalmari Helander

2014: Honig im Kopf, Yönetmen: Til Schweiger

2016: Tereddüt, Yönetmen:Yeşim Ustaoğlu

Mehmet Kurtuluş’un yer aldığı televizyon filmleri şu şekildedir;

1994: Adelheid und ihre Mörder – Tod in der Geisterbahn

1995: Stene des Südens

1996: SK-Babies – Tödliche Geschwisterliebe

1996: Doppelter Einsatz

1999: Versprich mir, dass es den Himmel gibt

2001: Der Tunnel (Film)|Der Tunnel

2005: Eine Liebe in Saigon

2007: Caccia segreta

2007: Tatort (Fensehreihe)|Tatort – Wem Ehre gebührt

Mehmet Kurtuluş’un yer aldığı diziler ise şu şekildedir:

2020 : İnto The Night

2018: Hakan: Muhafız – Mazhar Dragusha

2015-2016: Muhteşem Yüzyıl: Kösem – Boşnak Derviş Mehmed Paşa

2004 Kasırga İnsanları – Selçuk

Gündemde neler olup bitiyor merak ediyorsan anında haberdar olmak için mobil uygulamamızı şimdi indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Güncel haberlerden geri kalmak istemiyorsan, sen de bizi Instagram’da takip etmeye başla! >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et