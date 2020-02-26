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Işın Karaca, Deniz Seki, Cansu Kurtçu ve Demet Akalın düeti Ala isimli şarkı yayınlandı!

Işın Karaca, Deniz Seki, Cansu Kurçu ve Demet Akalın 4'lüsünün düeti Ala isimli şarkı yayınlandı. Daha önce tartışmalı oldukları bilinen isimlerin bir araya gelip düet yapmaları müzik piyasasına damgasını vurdu.

26 Şubat 2020 Çarşamba 15:56
Işın Karaca, Deniz Seki, Cansu Kurtçu ve Demet Akalın düeti Ala isimli şarkı yayınlandı!

Demet Akalın, Işın Karaca, Deniz Seki ve Cansu Kurtçu bir araya gelip ‘’Ala’’ isimli bir parça çıkardılar. Müzik piyasasının ünlü dört ismi Ala isimli şarkılarını yayınladılar. Ünlü camiasının en bilinen isimleri arasında yer alan dört isim bir araya gelince renkli görüntüler de ortaya çıktı. Daha önce tartışmalarıyla öne çıkan isimlerin düet ile sevenlerinin karşısına çıkması büyük ilgi görürken, parça kısa süre içerisinde yüzlerce kişi tarafından dinlendi.

Dört büyük birleşti

Ünlü sanatçıların ‘’Bir anımız olsun’’ diyerek birlikte seslendirdikleri proje müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Yapılan parçaya çekilen klip de hayranlarının yüzlerini güldürmeyi başardı. Klibin kısa tanıtımını paylaşan Akalın,  muhteşem bir anı bıraktıklarını ve parçanın en kısa süre içerisinde en fazla dinlenenlere gireceğini de kaydetti.

Son Güncelleme: 26.02.2020 15:56
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