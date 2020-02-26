Işın Karaca, Deniz Seki, Cansu Kurtçu ve Demet Akalın düeti Ala isimli şarkı yayınlandı!

Demet Akalın, Işın Karaca, Deniz Seki ve Cansu Kurtçu bir araya gelip ‘’Ala’’ isimli bir parça çıkardılar. Müzik piyasasının ünlü dört ismi Ala isimli şarkılarını yayınladılar. Ünlü camiasının en bilinen isimleri arasında yer alan dört isim bir araya gelince renkli görüntüler de ortaya çıktı. Daha önce tartışmalarıyla öne çıkan isimlerin düet ile sevenlerinin karşısına çıkması büyük ilgi görürken, parça kısa süre içerisinde yüzlerce kişi tarafından dinlendi.
Dört büyük birleşti
Son Güncelleme: 26.02.2020 15:56