Jet Sosyete 20 Aralık PuhuTV yeni bölüm neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kadrosunda Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren, Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı dizinin yeni bölümü 20 Aralık’ta yayınlanmayacak. Jet Sosyete'nin 27 Aralık tarihinde Yılbaşı Özel programı izleyicileri ile buluşacak. Büyük sürprizlerin yapılacağı yılbaşı bölümünü sonrası 20 Aralık bölümü yetişmedi. Ayrıca Gülse Birsel, dizinin yılbaşı bölümünden sonra ara vereceğini ve Puhu Tv’ye gönderme yaparak ne zaman başlayacağının bilmediğini belirtti.
Son Güncelleme: 21.12.2019 00:19