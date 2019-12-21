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Jet Sosyete 20 Aralık PuhuTV yeni bölüm neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

3.sezonuyla Puhu Tv’de yayın hayatına devam eden Jet Sosyete’nin yeni bölümü yayınlanmadı. Yemi bölümü yayınlanmayan dizi için izleyiciler Jet Sosyete 20 Aralık PuhuTV yeni bölüm neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sorularını sormaya başladı. İşte, bu soruların yanıtları…

21 Aralık 2019 Cumartesi 00:10
Jet Sosyete 20 Aralık PuhuTV yeni bölüm neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Jet Sosyete yeni bölümü 20 Aralık Cuma günü yayınlanmayacak. Yeni bölümü yayınlanmayan dizinin izleyicileri Jet Sosyete final mi yapacak diye düşünmeye başladı. Tv8’den sonra Puhu TV üzerinden yayın hayatına devam eden Jet Sosyete ile ilgili Gülse Birsel son gelişmeleri duyurdu.  Dizinin hem senaristi hem de oyuncusu olan Gülse Birsel, dizinin yeni bölümünün yılbaşı özel olacağını ve 27 Aralık yayınlanacağını ifade etti.

Kadrosunda Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren, Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı dizinin yeni bölümü 20 Aralık’ta yayınlanmayacak. Jet Sosyete'nin 27 Aralık tarihinde Yılbaşı Özel programı izleyicileri ile buluşacak. Büyük sürprizlerin yapılacağı yılbaşı bölümünü sonrası 20 Aralık bölümü yetişmedi. Ayrıca Gülse Birsel, dizinin yılbaşı bölümünden sonra ara vereceğini ve Puhu Tv’ye gönderme yaparak ne zaman başlayacağının bilmediğini belirtti.

Son Güncelleme: 21.12.2019 00:19
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