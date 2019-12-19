Jet Sosyete bu hafta neden yok? Jet Sosyete neden yayınlanmadı? Yeni yıl bölümü ne zaman?

İlk sezonu Star TV’de, ikinci sezonu TV8’de ve üçüncü sezonu da Puhu TV üzerinden yayınlanan Jet Sosyete dizisi ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. İntenet platformundan yayın hayatına devam eden dizi her hafta adından söz ettirmeyi başarıyor. Gülse Birsel’in yaratıcısı olduğu dizi de diğer yapımlarda da olduğu gibi yılbaşı özel bölümü yayınlanacak. Gülse Birsel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da dizinin yılbaşı özel bölümünün olacağını daha sonra ara vereceğini ifade etti. Jet Sosyete’nin yılbaşı özel bölümü 27 Aralık Cuma günü seyircisi ile buluşacak.

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte her yapımda yılbaşı telaşı başladı. İzleyiciyi daha çok eğlendirmek ve ekrana bağlamak için daha farklı formatlarla ekrana geçen dizilerden bir tanesi de Jet Sosyete. Jet Sosyete yılbaşı özel bölümü yayınlandıktan sonra sezona ara verecek. Reklam bütçeleri Ocak ayının başlarında hazırlandığından her yıl Ocak ayında diziler sezona ara veriyor.

Gülse Birsel sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

‘’Sezonun ilk yarısını bol sürprizli, çok eğlenceli ‘Jet Sosyete Yılbaşı Özel’ bölümü ile tamamlıyoruz, 27 Aralık Cuma 20.00’de puhutv’de görüşmek üzere!Sezonun ikinci yarısı bir aradan sonra kış aylarında başlayacak ve sürprizlerimiz devam edecek!#puhutv #jetsosyete (Bu Cuma yok mu, ara ne kadar sürecek, yükselen burcunuz ne ve diğer soruların cevapları bir önceki post’ta. Puhu tv kabloda kaç numarada çıkıyor, ben radyodan izleyemiyorum, niye çok reklam koyuyorsunuz Gülse Hanım gibi sıkıntılar için adres puhu tv.)’’