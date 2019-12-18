Jet Sosyete dizisi nasıl izlenir? Jet Sosyete yayın günü ve kanal bilgisi

Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Jet Sosyete dizisi yeni sezonu Şeyma Subaşı göndermesiyle açtı. 3. sezonda Çukur başta olmak üzere pek çok diziyi de gündemine alan Jet Sosyete son olarak libido konusuyla Can Yaman’a göndermede bulunmuştu.

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, 3. sezonuna Cuma günü yayınlanan 9. bölümüyle başladı. Bir süre önce askerlik görevini tamamlayan Şükrü Özyıldız da dizide konuk oyuncu olarak bulundu.

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