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Jet Sosyete dizisi nasıl izlenir? Jet Sosyete yayın günü ve kanal bilgisi

Gülse Birsel'in başrolünü üstlendiği Jet Sosyete yeni bölümü yayınlandı ve binlerce kişi Jet Sosyete dizisi nasıl izlenir sorusunu Google'da araştımaya başladı. Jet Sosyete yayın günü ve kanal bilgisi belli oldu. Dizinin yeni bölümünde skandal tavırlarıyla gündeme gelen Can Yaman'a sert göndermelerde bulunuldu.

18 Aralık 2019 Çarşamba 22:30
Jet Sosyete dizisi nasıl izlenir? Jet Sosyete yayın günü ve kanal bilgisi

Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Jet Sosyete dizisi yeni sezonu Şeyma Subaşı göndermesiyle açtı. 3. sezonda Çukur başta olmak üzere pek çok diziyi de gündemine alan Jet Sosyete son olarak libido konusuyla Can Yaman’a göndermede bulunmuştu.

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, 3. sezonuna Cuma günü yayınlanan 9. bölümüyle başladı. Bir süre önce askerlik görevini tamamlayan Şükrü Özyıldız da dizide konuk oyuncu olarak bulundu.

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Son Güncelleme: 18.12.2019 22:30
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