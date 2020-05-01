Jet Sosyete final bölümü ne zaman yayınlanacak? Jet Sosyete final fragmanı yayınlandı!

Jet Sosyete Final Bölümü Ne Zaman?

3.sezondur izleyici ile buluşan komedi dizisi Jet Sosyete final yapıyor. Büyük bir kitle tarafından sevilerek izlenen Gülse Birsel imzalı dizinin sonuna gelindi. İlk sezonunu Star Tv ekranlarında 2.sezonunu Tv 8 ekranlarında yayınlayan ve daha sonra intenet platformuna geçiş yapan dizi artık bitiyor.

Dizinin bir bölümü televizyon ekranlarında iken 120 dakika sürmekteydi ve bu süre Gülse Birsel’i biraz zorladı. Dizi 60 dakikanın altına indi ve intenet platformu olan PuhuTv ekranlarında yayınlanmaya başladı. 3.sezon bölümleri hem PuhuTV hem de Star Tv ekranlarına gelmeye başladı.

Tüm dünyayı sarmış olan korona virüs salgını sonrası dizi çekimleri durduruldu ve Jet Sosyete ekibi dizinin yarım kalan bölümünü evlerinde çekerek tamamladı. Jet Sosyete Evde Kal bölümü ile bu bölüm yayınlandı. Ardından dizinin final bölümü yapacağı da açıklandı. Evde Kal Özel Bölümü büyük ilgi gördü ve izleyiciye moral verdi. Bu bölümün devamı gelecek ve final bölümü ile dizi veda edecek. 3 sezon süren komedi dizisi 6 Mart Çarşamba günü saat 20.00’da final bölümünü yayınlayacak.

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