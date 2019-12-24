Jet Sosyete'de Ata Demirer Rüzgarı

Türk televizyonlarının efsane dizisi Avrupa Yakası, aradan yıllar geçmesine rağmen hala büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin oyuncusu ve senaristi olan Birsel, intenet dizisi olarak devam eden Jet Sosyete'ye Ata Demirer'i konuk oyuncu olarak dizi kadrosuna dahil etti.

Avrupa Yakası'nda ağabey-kardeş olarak ekran karşısına geçen Gülse Birsel ve Ata Demirer, sosyal medya hesaplarında yıllar sonra birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafı paylaştıktan kısa bir süre sonra takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

27 Aralık Cuma akşamı yeni bölümüyle yayınlacak olan Jet Sosyet'e bu bölümünde Ata Demirer'i ağarlayacak ve yıllar sonra ikili tekrar bir arada olacak.

Gülse Birsel, oyuncu Ata Demirer ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından şu not ile paylaştı: “A aaa! 27 Aralık'ta yılbaşı özel Jet Sosyete'ye kim geliyor, kim geliyor?”