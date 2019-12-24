İstanbul 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113153
ALTIN
286.740
DOLAR
5.9460
STERLİN
7.7086
EURO
6.5925

Jet Sosyete'de Ata Demirer Rüzgarı

Gülse Birsel, sosyal medya hesabından eski rol arkadaşı Ata Demirer ile fotoğraf paylaştı ve takipçilerini heycanlandırdı.

24 Aralık 2019 Salı 22:36
Jet Sosyete'de Ata Demirer Rüzgarı

Türk televizyonlarının efsane dizisi Avrupa Yakası, aradan yıllar geçmesine rağmen hala büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin oyuncusu ve senaristi olan Birsel, intenet dizisi olarak devam eden Jet Sosyete'ye Ata Demirer'i konuk oyuncu olarak dizi kadrosuna dahil etti.

aslı volkan ile ilgili görsel sonucu

Avrupa Yakası'nda ağabey-kardeş olarak ekran karşısına geçen Gülse Birsel ve Ata Demirer, sosyal medya hesaplarında yıllar sonra birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafı paylaştıktan kısa bir süre sonra takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı. 

Jet Sosyete'de Ata Demirer Rüzgarı ile ilgili görsel sonucu

27 Aralık Cuma akşamı yeni bölümüyle yayınlacak olan Jet Sosyet'e bu bölümünde Ata Demirer'i ağarlayacak ve yıllar sonra ikili tekrar bir arada olacak. 

ata demirer jet sosyete ile ilgili görsel sonucu

Gülse Birsel, oyuncu Ata Demirer ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından şu not ile paylaştı: “A aaa! 27 Aralık'ta yılbaşı özel Jet Sosyete'ye kim geliyor, kim geliyor?”

Son Güncelleme: 24.12.2019 22:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mucize Doktor'dan müjdeli haber
Mucize Doktor'dan müjdeli haber
Yedinci Koğuştaki Mucize film müzikleri albümü yayınlandı!
Yedinci Koğuştaki Mucize film müzikleri albümü yayınlandı!
Çocuk dizisi Hasan’ın babası kimdir? Hasan'ın babası yaşıyor mu?
Çocuk dizisi Hasan’ın babası kimdir? Hasan'ın babası yaşıyor mu?
Metin Hara Ayşe Akın ile aşk mı yaşıyor? Bebek’te el ele görüldüler
Metin Hara Ayşe Akın ile aşk mı yaşıyor? Bebek’te el ele görüldüler
Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jurisinden MasterChef performansı
Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jurisinden MasterChef performansı
Çukur dizisine neden ceza kesildi? RTÜK'ten Çukur dizisine ceza yağdı!
Çukur dizisine neden ceza kesildi? RTÜK'ten Çukur dizisine ceza yağdı!

Popüler Haberler

Kanalların yayın akışları 25 Aralık Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem diziye geri dönüyor mu? Deniz Çakır yeniden EDHo kadrosunda!
2020 Vakıfbank yeni yıl kredi kampanyası
Günlük burç yorumları 25 Aralık 2019 Çarşamba - Burcunuza göre gündelik hayatınızda ne gibi değişiklikler olacak!
Kanalların yayın akışları 24 Aralık Salı ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Hekimoğlu Dizisi Deniz kimdir? Gerçek adı nedir? Sina Özer hakkında bilgiler
Sözleşmeli er maaşları ne kadardır? Sözleşmeli er tazminat hakkı ve maaş bilgileri
Hekimoğlu Dizisi oyuncuları kim kimdir?
Hekimoğlu Zeynep Can kimdir? Gerçek adı nedir? Damla Colbay hakkında bilgiler
Hekimoğlu dizisi hangi yabancı diziden uyarlamadır? Hekimoğlu dizisi uyarlaması ve konusu
2020 Hemşire maaşları ne kadar? 2020 Özel sektör ve devlette hemşire maaşları
Doğduğun Ev Kaderindir 2.tanıtım fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor?
Nöbetçi noter sorgulama: 21 Aralık 2019 hangi noterler nöbetçi?
2020'de kaç gün resmi tatil olacak? 2020 Resmi tatil tarihleri
Kredi başvuru sayısı sorgulama işlemi nasıl yapılır? Kredi başvuru sayısı ne zaman sıfırlanır?
Sefir ne demektir? Sefir kelimesinin TDK anlamı
PTT Gişe görevlisi nasıl olunur? Ptt Gişe ve büro çalışanı nasıl olunur, maaşlar ıne kadardır?
Çukur Mahsun geri mi döndü? Yamaç'ı Mahsun mu kurtardı? Berkay Ateş yeniden Çukur'da
İstanbul Toptancılar Çarşısı ne zaman açılır, ne zaman kapanır? İSTOÇ açılış, kapanış ziyaret ve çalışma saatleri
Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor? Sefirin Kızı dizisi çekim yerleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.