Jet Sosyete'ye Burhan Altıntop'da gelecek mi?

Puhu TV yani intenet platformu üzerinden yayınlanan sevilen Komedi dizisinin oyuncu kadrosunda Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun, Emre Taştekin gibi sevilen ve deneyimli isimler yer alıyor.
Dizinin her hafta konuk aldığı ünlü isim bu hafta Ata Demirer olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa Yakası’ndaki rolüyle hafızalara kazınan oyuncunun dizideki performansı merak ediliyor.
Aynı zamanda dizinin yılbaşı özel bölümünde yer olacak konuk da belli oldu. Dizinin yılbaşı bölümünde yine Avrupa Yakası dizisinden bildiğimiz Burhan Altıntop yani Engin Günaydın yer alacak.
Son Güncelleme: 26.12.2019 11:17