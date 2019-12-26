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Jet Sosyete'ye Burhan Altıntop'da gelecek mi?

Puhu TV platformu üzerinden yayınlanan komedi dizisi Jet Sosyete her bölümünde bir ünlü ismi konuk ediyor. Yılbaşı özel bölümünde de bir ismi konuk edecek olan diziye gelmesi beklenen birçok ünlü isim var Peki sevilen isim Burhan Altıntop da diziye gelecek mi? İşte detaylar..

26 Aralık 2019 Perşembe 11:13
Jet Sosyete'ye Burhan Altıntop'da gelecek mi?

Puhu TV yani intenet platformu üzerinden yayınlanan sevilen Komedi dizisinin oyuncu kadrosunda Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun, Emre Taştekin gibi sevilen ve deneyimli isimler yer alıyor.

Jet Sosyete’nin senaryosunu Gülse Birsel kaleme almışken yapımcılığını BKM ve yönetmenliğini Hakan Algül üstlenmektedir. İlk sezonu Star TV'de, ikinci sezonu TV8'de yayınlanan dizi, üçüncü sezondan beri Puhu TV’den yayınlanmaktadır.

Dizinin her hafta konuk aldığı ünlü isim bu hafta Ata Demirer olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa Yakası’ndaki rolüyle hafızalara kazınan oyuncunun dizideki performansı merak ediliyor.

Aynı zamanda dizinin yılbaşı özel bölümünde yer olacak konuk da belli oldu. Dizinin yılbaşı bölümünde yine Avrupa Yakası dizisinden bildiğimiz Burhan Altıntop yani Engin Günaydın yer alacak.

Son Güncelleme: 26.12.2019 11:17
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