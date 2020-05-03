John Wick 4 filmi çıkacak mı? Filmden sevenlerine kötü haber var

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatın pek çok alanının olumsuz etkilendiği bu dönem içinde film ve dizi sektörü de nasibini aldı. Dizi ve film setleri durdurulması ile yakın dönem içinde yayınlanması beklenen pek çok yapım da kötü etkilenmiş oldu.

Son olarak Keanu Reeves’in başrolünde yer aldığı John Wick serisi de bu virüsten olumsuz etkilenen yapımlar arasında yer aldı. Yapımcı Lionsgate’nin filminin ileri bir tarihte yayınlanması ile ilgili iddiaların konuşulduğu ifade edildi. Hayranları tarafından merakla beklenen John Wick 4 filmi, setlerin durması sebebiyle ileri bir tarihte vizyona girecek.

John Wick 4 Ne Zaman Yayınlancak?

Kulislerde yer alan bilgilere bakıldığında 2021 senesinde vizyona gireceği ifade edilen John Wick 4 filminin bir sene sonra vizyona gireceği belirtiliyor. 21 Mayıs 2021’de yayınlanacak olan film, koronavirüs salgını sebebiyle 27 Mayıs 2022’de beyaz perdelerdeki yerini alacak.

Diğer yandan filmin yapımcısı Lionsgate’nin, Matrix 4 filmi ve oyuncunun farklı projeleri olmasından kaynaklı olarak bir planlama yaptığı ve çekim programını da netleştirdiği biliniyor. Bu salgın sebebiyle yapımcının tüm planları da suya düşmüş oldu. Serinin tüm filmleri dünya çapında milyonlarca dolar gişe yapmıştı. 4. Filmin de benzer bir başarı göstererek yüksek gişe elde etmesi bekleniyor. Milyonlarca seveni ve izleyeni olan John Wick 4 filminin 2022 senesinde vizyona gireceği öne sürülenler arasında yer alıyor.

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