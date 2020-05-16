Jumanji: Vahşi Orman filmi konusu ve oyuncuları

1995 yılında vizyona giren Jumanji filminin devamı olarak 2017 yılında çekilen Jumanji: Vahşi Orman filmi ATV ekranlarına yayınlanacak. Filmde vahşi ormanda avatarların içinde bulunan gençlerin yaşam mücadelesi anlatılıyor. Film aksiyon sahnelerinin yanı sıra eğlenceli sahneleriyle de dikkat çekiyor.

Jumanji: Vahşi Orman filmi konusu

Jumanji: Vahşi Orman filmi oyuncuları

Filmde 4 arkadaş konsol oyunu bulur. Bu konsol oyunu daha önce kimse tarafından görülmemiştir. Oyunu inceleyen arkadaşları kendilerini bir anda vahşi bir ormanda bulur. Arkadaşlar kendilerini oyunun içinde sanır ve sonsuz bir maceraya başlar. Ancak Jumanji’nin içinde sonsuza kadar kalma tehlikesinin farkında olduklarında buradan çıkmak için çalışmaya başlarlar.

2017 yılında çekilen filmin yönetmenliğini Jake Kasdan üstlenmişti. Fantastik, aksiyon türündeki filmde Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart gibi isimler yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 19:41