Jumanji: Vahşi Orman filmi konusu ve oyuncuları

1995 yılında vizyona giren Jumanji filminin devamı olarak 2017 yılında çekilen Jumanji: Vahşi Orman filmi ATV ekranlarına yayınlanacak. Filmde vahşi ormanda avatarların içinde bulunan gençlerin yaşam mücadelesi anlatılıyor. Film aksiyon sahnelerinin yanı sıra eğlenceli sahneleriyle de dikkat çekiyor.
Jumanji: Vahşi Orman filmi konusu
Jumanji: Vahşi Orman filmi oyuncuları
2017 yılında çekilen filmin yönetmenliğini Jake Kasdan üstlenmişti. Fantastik, aksiyon türündeki filmde Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart gibi isimler yer alıyor.Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 19:41