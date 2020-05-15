Jumanji: Vahşi Orman filminin konusu ve oyuncu kadrosu!

Televizyonlarda yayınlanacak olan Jumanji: Vahşi Orman filmi gerek konusu gerekse oyuncu kadrosu ile merak edilmeye başlandı. 2017 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Jake Kasdan oturuyor.

Jumanji: Vahşi Orman filmi konusu

Dört arkadaşın her biri farklı özel güçlere sahip olarak Jumanji’nin riskli topraklarında mahsur kalmaktadır. 4 arkadaş ya hayatlarının sonuna kadar Jumanji dünyasında tıkılı kalacaklar ya da hayatlarının en büyük macerasına atılarak kendi dünyalarına gelecekler.

1995 yılında ilk vizyona giren Jumanji filminin devamı olarak hazırlanan ve 2017 yılında vizyona giren filmin başrollerinde Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ve Nick Jonas gibi isimler bulunuyor. Senarist koltuğunda Scott Rosenberg bulunurken yönetmenliğini ise Jake Kasdan oturuyor.

Jumanji oyuncu kadrosu

Karen Gillan, Dwayne Johnson, Missi Pyle, Jack Black, Kevin Hart oyuncu kadrosunda başrollerinde bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 22:13