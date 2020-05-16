Jurassic World filmi konusu, oyuncuları ve çekim yerleri

2015 yılında vizyona giren ve izleyicilerden tam not alan Jurassic World filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Jurassic serisinin dördüncü filmi olan World filminin oyuncu kadrosu ve konusu oldukça dikkat çekiyor. İzleyiciler filmde macera dolu sahnelerle karşı karşıya kalacak.

Jurassic World filmi konusu nedir?

Serinin dördüncü filminde Kosta Rika’nın yakınlarındaki Pasifik kıyılarından bulunan Nublar Adası’nda kurulan Jurassic Park’ın hikayesi anlatılmaya devam edecek. John Hammond tarafından tasarlanan park zaman içerisinde azalan ziyaretçi sayısını arttırmak istiyor. Parkın sahibi Simon Masrani ziyaretçi sayılarını arttırmak için riskli bir plan yapar. Simon Masrani’nin şirketi dinozorların genetiğiyle oynar ve yeni bir tür dinozorlar yaratmak ister. Ancak bu plan çok risklidir.

Jurassic World filmi oyuncuları kimler?

Filmde Chriss Pratt ve Bryce Dallas Howard başrollerde yer alıyor. İkiliye şu isimler eşlik ediyor:

Vincent D'Onofrio

Ty Simpkins

Nick Robinson

Omar Sy

B. D. Wong

Irrfan Khan

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 21:22