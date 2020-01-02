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Kadın dizisi Arif mi ölecek, Şirin mi? Yeni bölümde hangi oyuncu diziye veda edecek?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Kadın dizisinde Arif karakteri hakkında izleyicilerin araştırmaları devam ediyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde silahın ateş almasıyla kimin vurulduğu merak edilmeye başlandı. Peki Kadın dizisinde Arif mi ölecek, Şirin mi? İzleyiciler “yeni bölümde hangi oyuncu diziye veda edecek?” sorusunu internette araştırıyorlar. İşte ayrıntılar…

02 Ocak 2020 Perşembe 00:25
Kadın dizisi Arif mi ölecek, Şirin mi? Yeni bölümde hangi oyuncu diziye veda edecek?

Fox TV ekranlarında izleyicileri ile buluşan dram dizisi Kadın, başarılı yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. MF Yapım ve Med Yapım tarafından ortaya konan dizide yaşanan son gelişmeler izleyicileri etkisi altına almış durumda. 24 Aralık gününde 77. Bölümü ile ekranlara gelen Kadın dizisinde ekrana gelenler izleyicilerin meraklı araştırmalarına konu oldu.

Özge Özpirinççi, Feyyaz Duman ve Seray Kaya gibi deneyimli isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kadın dizisinin 77. Bölümüne Şirin’in depresyona girmesi sonrasında kendince saçma planlar yaptığı görüldü. Gerçek silahı dolaba saklayan Şirin ile Arif yukarıdayken silah patlama sesi gelir. Bu ses Arif’in mi yoksa Şirin’in mi vurulduğu sorusunun sorulmasına neden olmuştur.

Kadın Dizisinde Kim Vuruldu?

Silah sesinin duyulduğu sırada o tarafta yalnızca Şirin ve Arif bulunuyordu. Bu yüzden bu iki karakterden biri büyük ihtimalle Şirin’in dolaba sakladığı silah ile vuruldu. Kimin vurulduğu ise 2 hafta sonra yayınlanacak olan bölümde belli olacak.

Kadın Dizisinden Kim Ayrılacak?

Daha önceden Kadın dizisinde şimdiye kadar iki başrol oyuncusu ayrıldı. Son bölüm ile beraber bir kişinin daha ayrılıp ayrılmayacağı henüz belli değil. Silah ateşlendikten sonra kimseye isabet etmemiş ve yanlışlıkla yapılmış bir şey olabilir. Yeni bölümde tüm soruların yanıtlarını alacağız.

Kadın Yeni Bölümü Ne Zaman?

Her yılbaşında olduğu gibi kanalların reklam anlaşmaları nedeniyle 2 hafta süreyle diziler yayınlanmayacak. Kadın dizisinin 78. Bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusunda şimdiye kadar kesin bir açıklama yapılmadı. Ancak 2 hafta sonra yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Son Güncelleme: 02.01.2020 00:25
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