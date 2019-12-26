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Kadın Dizisi Arif öldü mü? Feyyaz Duman diziden ayrılacak mı?

Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'u başrolde bir araya getiren Kadın dizisi Arif öldü mü ve Feyyaz Duman diziden ayrılacak mı sorularının yanıtı belli oldu. İşte yaprak dökümü yaşanan Kadın dizisinde Arif karakterinin akıbeti.

26 Aralık 2019 Perşembe 13:25
Kadın Dizisi Arif öldü mü? Feyyaz Duman diziden ayrılacak mı?

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar ve Ayça Erturan’ın başrolünü üstlendiği Kadın dizisinin son bölümlerinde yaprak dökümü yaşanıyor. Salı gününün vazgeçilmez dizileri arasında yer alan Kadın’da Sarp’ın bir anda ortaya çıkması bütün dengeleri alt üst etti. Sarp’ın öne çıkarılmasıyla birlikte arka planda kalan Arif’in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

Dizinin son bölümünde Şirin’in evde tek başına olduğu esnada bir el silah sesi duyuldu. Dizide Şirin’in mi yoksa Arif’in mi öldüğü büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Geçtiğimiz bölümlerde Bahar, Sarp ile karşı karşıya geldikten sonra hayatının şokunu yaşar. Bahar da çocuklarıyla yaşadığı şoku atlatmak için uğraşırken, sevdiklerinin her şeyi bilmesine karşın sesini çıkarmaması ona büyük bir üzüntü yaşatmıştır. Arif ise Sarp’ın ortaya çıkışıyla Bahar’ı kaybetme endişesine kapılmıştır.

Kadın dizisi kim vuruldu?

Kadın dizisinin ikinci sezonunda Bahar’ın yeniden sağlığına kavuşması ve Sarp ile Bahar’ın karşılaşması büyük bir sevinç yaşatmıştı. Arif’in başına gelenler ise büyük bir üzüntü yaşatmıştı. Dizinin yeni bölümünde Arif’in diziden ayrılmayacağı ön görülüyor.

Son Güncelleme: 26.12.2019 13:25
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