Kadın Dizisi Arif öldü mü? Feyyaz Duman diziden ayrılacak mı?

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar ve Ayça Erturan’ın başrolünü üstlendiği Kadın dizisinin son bölümlerinde yaprak dökümü yaşanıyor. Salı gününün vazgeçilmez dizileri arasında yer alan Kadın’da Sarp’ın bir anda ortaya çıkması bütün dengeleri alt üst etti. Sarp’ın öne çıkarılmasıyla birlikte arka planda kalan Arif’in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.
Kadın dizisi kim vuruldu?
Kadın dizisinin ikinci sezonunda Bahar’ın yeniden sağlığına kavuşması ve Sarp ile Bahar’ın karşılaşması büyük bir sevinç yaşatmıştı. Arif’in başına gelenler ise büyük bir üzüntü yaşatmıştı. Dizinin yeni bölümünde Arif’in diziden ayrılmayacağı ön görülüyor.
Son Güncelleme: 26.12.2019 13:25