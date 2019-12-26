Kadın Dizisi Arif öldü mü? Feyyaz Duman diziden ayrılacak mı?

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar ve Ayça Erturan’ın başrolünü üstlendiği Kadın dizisinin son bölümlerinde yaprak dökümü yaşanıyor. Salı gününün vazgeçilmez dizileri arasında yer alan Kadın’da Sarp’ın bir anda ortaya çıkması bütün dengeleri alt üst etti. Sarp’ın öne çıkarılmasıyla birlikte arka planda kalan Arif’in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

Kadın dizisi kim vuruldu?

Dizinin son bölümünde Şirin’in evde tek başına olduğu esnada bir el silah sesi duyuldu. Dizide Şirin’in mi yoksa Arif’in mi öldüğü büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Geçtiğimiz bölümlerde Bahar, Sarp ile karşı karşıya geldikten sonra hayatının şokunu yaşar. Bahar da çocuklarıyla yaşadığı şoku atlatmak için uğraşırken, sevdiklerinin her şeyi bilmesine karşın sesini çıkarmaması ona büyük bir üzüntü yaşatmıştır. Arif ise Sarp’ın ortaya çıkışıyla Bahar’ı kaybetme endişesine kapılmıştır.

Kadın dizisinin ikinci sezonunda Bahar’ın yeniden sağlığına kavuşması ve Sarp ile Bahar’ın karşılaşması büyük bir sevinç yaşatmıştı. Arif’in başına gelenler ise büyük bir üzüntü yaşatmıştı. Dizinin yeni bölümünde Arif’in diziden ayrılmayacağı ön görülüyor.