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Kadın dizisi bu hafta var mı yok mu? 31 Aralık 2019 Salı Kadın dizisi neden yayınlanmadı? Yeni bölüm ne zaman?

Fox’un sevilen dizisi Kadın ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Her hafta Salı ekrana gelen dizinin 31 Aralık Salı günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, 31 Aralık 2019 Salı Kadın dizisi var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman diye sormaya başladı. İşte, bu soruların yanıtı…

31 Aralık 2019 Salı 00:05
Kadın dizisi bu hafta var mı yok mu? 31 Aralık 2019 Salı Kadın dizisi neden yayınlanmadı? Yeni bölüm ne zaman?

Fox TV’de her Salı akşamı izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kadın dizisi heyecan dolu bölümleriyle devam ediyor. Geçen sezonunda olduğu gibi yeni sezonunda ilgiyle izlenen dizinin 31 Aralık Salı günü yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyicileri tarafından merak konusu haline geldi. Bahar, Ceyda, Arif, Şirin ve Enver’in başından geçen olayların anlatıldığı dizi de izleyiciler hem gülüyor hem ağlıyor. İzleyici kadrosu tarafından Bahar ve çocuklarının hayat hikayesi beğenilerek izleniyor.

kadın dizisi 77. bölüm ile ilgili görsel sonucu

Yılbaşı akşamının Salı gününe denk gelmesiyle birlikte Kadın dizisi izleyicileri dizinin o gün yeni bölümünün olup olmayacağını araştırmaya başladı. Yılbaşlarında çoğu kanallarda yılbaşı özel programlar düzenlenmektedir. Bu sebeple 31 Aralık’ta Fox TV kendi özel yayın akışını belirleyecektir. Yayınlanan tüm dizilerde olduğu gibi Salı gün izleyicisi ile buluşan diziler 1 hafta gecikmeli olarak yayınlanacak.  Kadın dizisi 78. Bölümüyle 7 Ocak Salı akşamı izleyicisi ile buluşacak.

Son Güncelleme: 31.12.2019 00:05
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