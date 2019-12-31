Kadın dizisi bu hafta var mı yok mu? 31 Aralık 2019 Salı Kadın dizisi neden yayınlanmadı? Yeni bölüm ne zaman?

Fox TV’de her Salı akşamı izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kadın dizisi heyecan dolu bölümleriyle devam ediyor. Geçen sezonunda olduğu gibi yeni sezonunda ilgiyle izlenen dizinin 31 Aralık Salı günü yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyicileri tarafından merak konusu haline geldi. Bahar, Ceyda, Arif, Şirin ve Enver’in başından geçen olayların anlatıldığı dizi de izleyiciler hem gülüyor hem ağlıyor. İzleyici kadrosu tarafından Bahar ve çocuklarının hayat hikayesi beğenilerek izleniyor.

Yılbaşı akşamının Salı gününe denk gelmesiyle birlikte Kadın dizisi izleyicileri dizinin o gün yeni bölümünün olup olmayacağını araştırmaya başladı. Yılbaşlarında çoğu kanallarda yılbaşı özel programlar düzenlenmektedir. Bu sebeple 31 Aralık’ta Fox TV kendi özel yayın akışını belirleyecektir. Yayınlanan tüm dizilerde olduğu gibi Salı gün izleyicisi ile buluşan diziler 1 hafta gecikmeli olarak yayınlanacak. Kadın dizisi 78. Bölümüyle 7 Ocak Salı akşamı izleyicisi ile buluşacak.