Kadın dizisi hangi gün yayınlanıyor? Kadın dizisi yayın günü, saati ve kanalı

Kadın dizisi yeni bölümüyle televizyon ekranlarına gelmeye hazırlanıyor. İzleyicilerin haftalık ritüel haline getirdiği Kadın dizisinin başrolünü Özge Özpirinçci üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya, Hümeyra ve Ece Özdikici gibi isimlerin de yer aldığı Kadın dizisi etkileyici senaryosuyla da büyük bir izleyici kitlesine hitap ediyor.

Kadın dizisi ne zaman ve hangi gün yayınlanacak?

Kadın dizisi hangi kanalda ve sat kaçta başlayacak?

Kadın dizisinin yeni bölümü Salı günü televizyon ekranlarında olacak.

Kadın dizisi Fox TV ekranlarında her hafta Salı günü televizyon ekranlarında yer alıyor. Dizi saat 20.00’de yayınlanacak. Dizinin tekrar bölümünden sonra yeni bölümü izleyicilerle buluşacak.