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Kadın dizisi hangi gün yayınlanıyor? Kadın dizisi yayın günü, saati ve kanalı

Fox TV ekranlarının fenomen dizisi Kadın hangi gün yayınlanıyor sorusunun yanıtını içeriğimizde derledik. Özge Özpirinçci'nin başrolünü üstlendiği fenomen yapım izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. İşte Kadın dizisi yayın günü, saati ve kanalı ile ilgili ayrıntılar.

17 Aralık 2019 Salı 00:38
Kadın dizisi hangi gün yayınlanıyor? Kadın dizisi yayın günü, saati ve kanalı

Kadın dizisi yeni bölümüyle televizyon ekranlarına gelmeye hazırlanıyor. İzleyicilerin haftalık ritüel haline getirdiği Kadın dizisinin başrolünü Özge Özpirinçci üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya, Hümeyra ve Ece Özdikici gibi isimlerin de yer aldığı Kadın dizisi etkileyici senaryosuyla da büyük bir izleyici kitlesine hitap ediyor.

Kadın dizisi ne zaman ve hangi gün yayınlanacak?

Kadın dizisinin yeni bölümü Salı günü televizyon ekranlarında olacak. 

Kadın dizisi hangi kanalda ve sat kaçta başlayacak?

Kadın dizisi Fox TV ekranlarında her hafta Salı günü televizyon ekranlarında yer alıyor. Dizi saat 20.00’de yayınlanacak. Dizinin tekrar bölümünden sonra yeni bölümü izleyicilerle buluşacak.

Son Güncelleme: 17.12.2019 00:38
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