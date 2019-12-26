Kadın Dizisi Şirin öldü mü? Seray Kaya diziden ayrıldı mı, yeni bölümde olacak mı?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Kadın dizisinin son bölümünde, Şirin karakterinin yaptığı kötülükler devam etmektedir. Şirin aynı zamanda Bahar’dan da nefret etmektedir. Arif ve Baharı’ın yok etmeye çalıştığı silahı başka bir şeyle değiştirmiştir. Arif ve Bahar silahı denize atarak yok ettiklerini sanırken aslında Bahar silahı dolabına saklamıştır. Seyirciler bu hareketiyle Şirin’in birisini vuracağını düşünmektedir.

Arif Şirin’in çağırmak için kapısına gidip zili çaldıktan sonra kapıda beklediği sırada duyulan silah sesiyle bölüm sona ermiştir. Dizinin böyle bitmesiyle Şirin kendisini mi vurdu sorusu akıllara gelmiştir. Yeni bölümün yayınlanmasıyla merak edilen soru Şirin’in kendini mi vurduğu yoksa herhangi bir yere mi ateş ettiği seyirciler tarafından öğrenilmiş olacak.