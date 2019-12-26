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Kadın Dizisi Şirin öldü mü? Seray Kaya diziden ayrıldı mı, yeni bölümde olacak mı?

Fox TV ekranlarının sevilen yapımı Kadın dizisinin 24 Aralık Salı günü ekranlarında yayınlanan yeni bölümünde heyecanlı bir olay gerçekleşti. Dizide duyulan silah sesi akıllara “Şirin öldü mü” sorusunu getirdi. Şirin karakterini canlandıran Seray Kaya diziden ayrıldı mı, yeni bölümde olacak mı ? İşte detaylar…

26 Aralık 2019 Perşembe 13:24
Kadın Dizisi Şirin öldü mü? Seray Kaya diziden ayrıldı mı, yeni bölümde olacak mı?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Kadın dizisinin son bölümünde, Şirin karakterinin yaptığı kötülükler devam etmektedir. Şirin aynı zamanda Bahar’dan da nefret etmektedir. Arif ve Baharı’ın yok etmeye çalıştığı silahı  başka bir şeyle değiştirmiştir. Arif ve Bahar silahı denize atarak yok ettiklerini sanırken  aslında Bahar silahı dolabına saklamıştır. Seyirciler bu hareketiyle Şirin’in birisini vuracağını düşünmektedir.

Arif Şirin’in çağırmak için kapısına gidip zili çaldıktan sonra kapıda beklediği sırada  duyulan silah sesiyle bölüm sona ermiştir. Dizinin böyle bitmesiyle Şirin kendisini mi vurdu sorusu akıllara gelmiştir. Yeni bölümün yayınlanmasıyla merak edilen soru Şirin’in kendini mi vurduğu yoksa herhangi bir yere mi ateş ettiği seyirciler tarafından öğrenilmiş olacak.

Son Güncelleme: 26.12.2019 13:24
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