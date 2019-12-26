Kadın dizisi yeni bölüm neden yok? 7 Ocak ve 14 Ocak Tarihlerinde Kadın dizisi neden yayınlanmıyor?

İlk bölümü 24 Ekim 2017 günü yayınlanan MED ve MF ortak yapımı olan, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı, başrolünde Özge Özpirinççi’nin oynadığı sevilen dizi Kadın 31 Aralık günü ekranlara gelmeyeceğini duyurdu. Arif ve Bahar’ın aşkını izlemek isteyen Kadın izleyicileri intenette birçok kez bu sorunun cevabını aradı.

Yeni yıla girmemize günler kala, bazı diziler yayınlanmayacağı haberlerini izleyicileri ile duyurdu. Kadın dizisi de 31 Aralık’ta yılbaşı nedeniyle ekranlara gelemeyecek olan dizilerin arasında. Kadın dizisini severek takip eden ve 78 bölümde neler yaşanacağını merak eden izleyicilere bir üzücü haber daha geldi. Kadın dizisi 7 ve 14 Ocak akşamlarında da izleyicisi ile buluşamayacak.

Bunun cevabını merak eden izleyiciler ise intenette araştırma yapmaya başladı. Tüm televizyon severlerin de bildiği gibi TV dizileri ocak ayının ilk iki haftası tatile girmektedir. Bu tatilde uzun süren çekimlerde yorulan dizi oyuncularının ve dizi ekibinin dinlenmesi hedeflenmektedir. Bazı yapımlar ellerinde sınırlı sayıda bölüm kaldığında ise bu süreci yeni bölümlere hazırlık yapmak için değerlendirmektedir. Öte yandan bu süreçte reklam sözleşmeleri yenilenir ve her şey hazır bir hale getirilir. Bu süreçte kanallar dizilerin eski bölümlerinden oluşan özel bölümler ile izleyici karşısına çıkarlar. Bu sayede izleyiciler kaçırmış oldukları bölümleri izleyebilirler.

Bir önceki kısımda da belirttiğimiz gibi yapım şirketleri ve kanal yöneticileri arasında her yeni yılın başında, reklam sözleşmeleri imzalanmaktadır. Bu süreçte reklam gelirleri daha düşük olduğu için dizilerin yeni bölümleri yayınlanmaz ve iki haftalık bir tatil verilir. Bu süreçte dileyen yapımlar yeni bölüm çekimlerine devam ederken dileyen yapımlar ise oyuncularına ve çekim ekiplerine 2 haftalık bir tatil verir.

Kadın dizisinin yen bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise reklam antlaşmalarının tamamlanmasına göre değişiklik gösterebilir. Eğer süreç normal işler ise 14 Ocak akşamı, eğer etmezse 21 Ocak akşamı izleyicileri ile buluşacak.

Kadın 77. Bölümde ne olmuştu?

Enver’in evde bulduğu silahı denize atmak için apar topar yola çıkan Arif ve Bahar bunu başardıklarını düşünmektedirler. Ama şirin yine rahat durmamış ve silahı başka bir paketle değiştirerek yanına almıştır. Bu olay yine Şirinin aklında kötü bir şeyler olduğunu düşündürsede gerçek neden nedir? Arif ve Baharı tüm olan olaylar daha da yakınlaştırmaya başlamıştır. İkisinin de mutluluğu her hallerinden bellidir. Bahar’ın arkadaşlarıyla tanışacak olmakta onu içten içe ümitlendirmektedir. Yeni yıl yaklaşırken herkes güzel bir yıl geçirebilmek ümidi ile birbirlerine hediyeler alır. Her şey güzel ve yolunda iken, gelen bir ses ile neye uğradıklarını şaşıracaklardır.