Kadın dizisinde kim vuruldu? Arif mi, Şirin mi? Kadın Arif öldü mü? Şirin öldü mü?

Kadın Dizisinde Neler Oluyor?
77.bölümüyle ekranlara gelecek olan Kadın dizisinin tanıtımı herkesi şaşırttı. Bahar herkesi yılbaşı için evine davet etti. Davet ettikleri arasında ona her kötülüğü yapmış olan kardeşi Şirin’de vardı. Tüm kötülüklerine rağmen Bahar onu da evine davet etmek istedi. Arif, Şirin’i eve çağırmaya gitti ve bu sırada olanlar oldu. Bir patlama sesi duyuldu ve ortalık karıştı. Kimin vurulduğu izleyici tarafından merak ediliyor.
Kadın Dizisi 77.Bölümde Neler Oldu?
Arif ve Bahar bir önceki bölümde Enver’in sarıp sarmaladığı silahı denize atmak için plan yapmış ve uygulamıştı ancak son sahnede silahın Şirin’de olduğu anlaşıldı. Şirin’in aklına gelen kötülüğün ne olduğu merak ediliyordu. Şirin’in silahı neden aldığı ve ne yapacağı bilinmiyordu.
Bu sırada git gide yakınlaşan Arif ve Bahar bu durumdan habersiz şekilde görevlerini yapmış ve artık rahat etmişlerdi. Arif, Bahar’ı arkadaşları ile tanıştıracağı için çok mutluydu ve ümit doluydu. İkili arasında güzel gelişmeler yaşanıyordu ve Bahar yılbaşı partisi vermeye karar verdi. Herkes birbirine hediye aldı tam yılbaşına girecekleri sırada patlama sesi geldi ve herkes şoka girdi. Kimin vurulduğu 78.bölümde ortaya çıkacak. Seyirci heyecanla yeni bölümü bekliyor.