Kadın dizisinde kim vuruldu? Arif mi, Şirin mi? Kadın Arif öldü mü? Şirin öldü mü?

Kadın Dizisinde Neler Oluyor?

77.bölümüyle ekranlara gelecek olan Kadın dizisinin tanıtımı herkesi şaşırttı. Bahar herkesi yılbaşı için evine davet etti. Davet ettikleri arasında ona her kötülüğü yapmış olan kardeşi Şirin’de vardı. Tüm kötülüklerine rağmen Bahar onu da evine davet etmek istedi. Arif, Şirin’i eve çağırmaya gitti ve bu sırada olanlar oldu. Bir patlama sesi duyuldu ve ortalık karıştı. Kimin vurulduğu izleyici tarafından merak ediliyor.

Kadın Dizisi 77.Bölümde Neler Oldu?

Başrollerinde önemli isimlerin yer aldığı Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi Kadın her hafta Salı saat 20.00 da seyirci ile buluşuyor. 77.bölümü ile 24 Aralık Salı günü ekranlara gelen dizinin bu bölümü herkesi ekrana kilitledi. Yılbaşı nedeniyle bir hafta ertelenen dizinin 78.bölümü heyecanla bekleniyor. Patlama sesiyle sona eren 77.bölüm seyircinin kafasında soru işareti bıraktı. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı Fox Tv tarafından açıklanacak.

Arif ve Bahar bir önceki bölümde Enver’in sarıp sarmaladığı silahı denize atmak için plan yapmış ve uygulamıştı ancak son sahnede silahın Şirin’de olduğu anlaşıldı. Şirin’in aklına gelen kötülüğün ne olduğu merak ediliyordu. Şirin’in silahı neden aldığı ve ne yapacağı bilinmiyordu.

Bu sırada git gide yakınlaşan Arif ve Bahar bu durumdan habersiz şekilde görevlerini yapmış ve artık rahat etmişlerdi. Arif, Bahar’ı arkadaşları ile tanıştıracağı için çok mutluydu ve ümit doluydu. İkili arasında güzel gelişmeler yaşanıyordu ve Bahar yılbaşı partisi vermeye karar verdi. Herkes birbirine hediye aldı tam yılbaşına girecekleri sırada patlama sesi geldi ve herkes şoka girdi. Kimin vurulduğu 78.bölümde ortaya çıkacak. Seyirci heyecanla yeni bölümü bekliyor.