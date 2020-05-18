Kanal 7'de 'Iss Pyaar' adıyla hint versiyonunu seyrettiğimiz dizide Kadir Doğulu'nun Yağız Ali Beyoğlu karakterini canlandıracağı belli olan detaylardandı. 5 bölüm senaryosu yazılmış olan 'Ay ve Güneş' isimli dizinin ne zaman yeniden gündeme alınacağı ve çekimlerinin ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.
Kadir Doğulu hayranlarına üzen haber; 'Ay ve Güneş' in çekimleri iptal edildi
ES Film tarafından projelendirilen 'Ay ve Güneş' adlı diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başrolde Kadir Doğulu'nunn olması planlanan dizinin çekimleri iptal edildi.
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