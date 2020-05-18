Kadir Doğulu hayranlarına üzen haber; 'Ay ve Güneş' in çekimleri iptal edildi

ES Film tarafından projelendirilen 'Ay ve Güneş' adlı diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başrolde Kadir Doğulu'nunn olması planlanan dizinin çekimleri iptal edildi.

Kadir Doğulu hayranlarına üzen haber; 'Ay ve Güneş' in çekimleri iptal edildi
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Başrolde Kadir Doğulu'nun olacağı belirlenen ve kadrosunu büyük bir kısmı oluşturulan dizinin çekimleri rafa kaldırıldı.  TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kapadokya'da çekilecek olan dizinin daha önce ertelenen çekimleri Covid-19 nedeniyle iptal edildi.  

Kadir Doğulu hayranlarına üzen haber; 'Ay ve Güneş' in çekimleri iptal edildi
Kanal 7'de 'Iss Pyaar' adıyla hint versiyonunu seyrettiğimiz dizide Kadir Doğulu'nun Yağız Ali Beyoğlu karakterini canlandıracağı belli olan detaylardandı. 5 bölüm senaryosu yazılmış olan 'Ay ve Güneş' isimli dizinin ne zaman yeniden gündeme alınacağı ve çekimlerinin ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.  
Kadir Doğulu hayranlarına üzen haber; 'Ay ve Güneş' in çekimleri iptal edildi


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