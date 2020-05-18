Kadir Doğulu hayranlarına üzen haber; 'Ay ve Güneş' in çekimleri iptal edildi

Başrolde'nun olacağı belirlenen ve kadrosunu büyük bir kısmı oluşturulan dizinin çekimleri rafa kaldırıldı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kapadokya'da çekilecek olan dizinin daha önce ertelenen çekimleri Covid-19 nedeniyleedildi.



Kanal 7'de 'Iss Pyaar' adıyla hint versiyonunu seyrettiğimiz dizide Kadir Doğulu'nun Yağız Ali Beyoğlu karakterini canlandıracağı belli olan detaylardandı. 5 bölüm senaryosu yazılmış olan 'Ay ve Güneş' isimli dizinin ne zaman yeniden gündeme alınacağı ve çekimlerinin ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.

