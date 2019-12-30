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Kamu spotu nedir? Kamu spotları neden çekilir? Kamu spotu çekiliş sebepleri

Televizyonda sıksık karşımıza çıkan bazı zamanlarda reklam giren dizilerde bazı zamanlarda da programlar ve diziler kesilerek verilen kamu spotlarının ne olduğu, neden çekildiği ve çekiliş sebepleri merak edilmeye başlandı. Kamu spotu hakkında tüm merak edilenler.

30 Aralık 2019 Pazartesi 23:18
Kamu spotu nedir? Kamu spotları neden çekilir? Kamu spotu çekiliş sebepleri

Televizyonlar dizilerin veya programların arasında verilen kamu spotları merak uyandırmaya başladı. Pek çok kişi kamu spotlarının ne olduğunu ve neden çekildiğini araştırmaya koyuldu.

Kamu spotu, Resmi Gazete 'de yayımlanması sonrasında yürürlüğe giren Kamu Spotları Yönergesi ’nin 3 (c) maddesine göre “kamu kurum ve kuruluşları ile denek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşları tarafından  hazırlanan veya hazırlatılan, Üst Kurul tarafından yayınlanmasında kamu yararı olduğuna karar verilen bilgilendirici, uyarıcı ve eğitici nitelikteki film ve sesler ile alt bantları” anlamına gelir.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun’un, 10(5) maddesi gereğince Üst Kurul tarafından tavsiye edilen kamu hizmeti duyuruları ücretsiz yayınlanır ve reklam sürelerine dâhil edilmez.

Kamu spotları genellikle Sivil Toplum Kuruluşları tarafından çekilir. Vatandaşların dikkatlerini çekmek istedikleri konuları, farkındalığı arttırmayı ve iletişim kanallarını kullanarak oluştururlar. Televizyon izlemenin yüksek olması sebebi ile kısa reklamlar halinde karşımıza çıkan kamu spotları bilgilendirme ve iletişim çalışmaları için kullanılabilecek etkili yöntemlerden bir tanesidir.

Son Güncelleme: 30.12.2019 23:18
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