Kanal 7 Sahur Vakti program sunucusu Ömer Döngeloğlu hoca öldü mü, neden öldü?

Bir süredir Başakşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi gören İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kanal 7 ekranlarında Sahur Vakti programını sunan ve milyonlarca kişi tarafından sevilerek izlenen Ömer Döngeloğlu, koronavirüs tedavisi görüyordu. Peki Ömer Döngeloğlu öldü mü? Ömer Döngeloğlu neden öldü? Ömer Döngeloğlu kimdir? İşte detaylar…

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Sahur Vakti programından tanıdığımız İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, alınan son dakika haberlerine göre koronavirüsten dolayı tedavi gördüğü Başakşehir Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Maalesef koronavirüs sevilen bir ismin daha canını aldı. İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’nun bir süre önce teste tabi tutulduğu ve testin pozitif çıktığı biliniyordu.

Ömer Döngeloğlu Neden Öldü? Kaç Yaşında?

Kanal 7 ekranlarında iftar ve sahur programları sunan İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, tedavi gördüğü Başakşehir Devlet Hastanesi’nde koronavirüsten dolayı 52 yaşında yaşamını yitirdi. Döngeloğlu’nun koronavirüs testi bir süre önce pozitif çıkmıştı.

İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu Öldü mü?

Kanal 7 ekranlarında iftar ve sahur programları sunan İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, tedavi gördüğü Başakşehir Devlet Hastanesi’nde koronavirüsten dolayı 52 yaşında yaşamını yitirdi.

Vefat haberini alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Döngeloğlu’nun oğlu Muhammed Döngeloğlu’nu telefonla arayarak taziyesini iletti. Görüşmede Erdoğan, merhum hoca Döngeloğlu’na Allah’tan rahmet dilerken, ailesine de başsağlığı mesajı verdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da resmi Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Kalın, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Koronavirüsle mücadelesini kaybeden ve yaşamını yitiren Ömer Döngeloğlu hocamıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Koronavirüsten dolayı yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Paniğe kapılmayalım. Rehavetten uzak duralım ve uzmanların tavsiye ettiği tüm tedbirleri uygulayalım.”

Ömer Döngeloğlu Kimdir?

Tokat’ın Zile ilçesinde 1968 yılında dünyaya gelen Ömer Döngeloğlu, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Ardından Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı.

Orta seviyede Arapça ve İngilizce bilen Döngeloğlu, 1986 ve 1996 yılları arasında 10 yıl boyunca memleketi Tokat’ta İmam Hatip olarak görev yaptı. Uzun yıllar kamuda çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine birçok çalışma, araştırma, okuma ve incelemelerde bulundu.

Ömer Döngeloğlu Eserleri

Peygamberin İzinde

Allah’a Adanmış hayatlar

Yeryüzünün yıldızları

Sözün Miracı; DUA

Allah Resulünü görenler

Peygamberimizin Dostları

Mus’ab bin Umeyr

Kanal 7 ekranlarından seyircilerin severek izlediği İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine ve kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

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