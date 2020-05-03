İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

Kanal 7 Sahur Vakti program sunucusu Ömer Döngeloğlu hoca öldü mü, neden öldü?

Kanal 7 ekranlarının sevilen hocalarından biri olan Ömer Döngeloğlu yaşamını yitirdi. Hocanın sevenleri Ömer Döngeloğlu öldü mü, Ömer Döngeloğlu neden öldü sorularının cevaplarını arıyor. Ömer Döngeloğlu son olarak Kanal 7 Sahur Vakti programını sunuyordu. İşte detaylar…

03 Mayıs 2020 Pazar 17:22
Kanal 7 Sahur Vakti program sunucusu Ömer Döngeloğlu hoca öldü mü, neden öldü?

Bir süredir Başakşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi gören İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kanal 7 ekranlarında Sahur Vakti programını sunan ve milyonlarca kişi tarafından sevilerek izlenen Ömer Döngeloğlu, koronavirüs tedavisi görüyordu. Peki Ömer Döngeloğlu öldü mü? Ömer Döngeloğlu neden öldü? Ömer Döngeloğlu kimdir? İşte detaylar…

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Sahur Vakti programından tanıdığımız İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, alınan son dakika haberlerine göre koronavirüsten dolayı tedavi gördüğü Başakşehir Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Maalesef koronavirüs sevilen bir ismin daha canını aldı. İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’nun bir süre önce teste tabi tutulduğu ve testin pozitif çıktığı biliniyordu.

Ömer Döngeloğlu Neden Öldü? Kaç Yaşında?

Kanal 7 ekranlarında iftar ve sahur programları sunan İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, tedavi gördüğü Başakşehir Devlet Hastanesi’nde koronavirüsten dolayı 52 yaşında yaşamını yitirdi. Döngeloğlu’nun koronavirüs testi bir süre önce pozitif çıkmıştı.

İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu Öldü mü?

Kanal 7 ekranlarında iftar ve sahur programları sunan İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, tedavi gördüğü Başakşehir Devlet Hastanesi’nde koronavirüsten dolayı 52 yaşında yaşamını yitirdi.

Vefat haberini alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Döngeloğlu’nun oğlu Muhammed Döngeloğlu’nu telefonla arayarak taziyesini iletti. Görüşmede Erdoğan, merhum hoca Döngeloğlu’na Allah’tan rahmet dilerken, ailesine de başsağlığı mesajı verdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da resmi Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Kalın, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Koronavirüsle mücadelesini kaybeden ve yaşamını yitiren Ömer Döngeloğlu hocamıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Koronavirüsten dolayı yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Paniğe kapılmayalım. Rehavetten uzak duralım ve uzmanların tavsiye ettiği tüm tedbirleri uygulayalım.”

Ömer Döngeloğlu Kimdir?

Tokat’ın Zile ilçesinde 1968 yılında dünyaya gelen Ömer Döngeloğlu, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Ardından Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı.

Orta seviyede Arapça ve İngilizce bilen Döngeloğlu, 1986 ve 1996 yılları arasında 10 yıl boyunca memleketi Tokat’ta İmam Hatip olarak görev yaptı. Uzun yıllar kamuda çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine birçok çalışma, araştırma, okuma ve incelemelerde bulundu.

Ömer Döngeloğlu Eserleri

  • Peygamberin İzinde
  • Allah’a Adanmış hayatlar
  • Yeryüzünün yıldızları
  • Sözün Miracı; DUA
  • Allah Resulünü görenler
  • Peygamberimizin Dostları
  • Mus’ab bin Umeyr

Kanal 7 ekranlarından seyircilerin severek izlediği İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine ve kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

 

Günün manşetlerini hemen oku! Merak ettiğin tün gelişmeler her an telefonunda! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Haberport’un Facebook grubuna katılarak tüm haberleri oku, okur yorumlarını gör, kendi yorumlarını yaz! Sen de grubumuza katıl, gündemin bir parçası ol!>>>TIKLA Sen de Haberport Facebook Grubuna Katıl!

Son Güncelleme: 03.05.2020 17:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor Aycan sevgilisi kim?
Survivor Aycan sevgilisi kim?
Survivor Nisa Bölükbaşı elendi mi, Survivor Nisa neden yok?
Survivor Nisa Bölükbaşı elendi mi, Survivor Nisa neden yok?
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!

Popüler Haberler

Okul nezuniyet tarihi nereden ve nasıl öğrenilir?
Müge Anlı nasıl kilo verdi? Müge Anlı canlı yayında nasıl zayıfladığını açıkladı!
Acun Ersin Korkut'a köpeği Mes'in öldüğünü söyleyecek mi?
Şeyma Subaşı şehirler arası yasağı dinlemeyip Çeşme'ye mi gitti?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 4 Mayıs Pazartesi
Bizim İçin Şampiyon nerede çekildi? Bizim İçin Şampiyon filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
Okullarda telafi eğitimi ne zaman başlayacak? 2020 MEB'in telafi eğitimi takvimi belli oldu
Hayat Tamircisi programındaki veteriner Esra Şenol kimdir?
Hayalet Avcıları filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı
Babam filmi nerede çekildi? Babam filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
iOS 13.4.5 Beta 2 yeni gelecek özellikler neler?
Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor? Bay Yanlış dizi çekim seti hangi ilde?
2020 hayvancılık hibe destekleri nasıl alınır, şartları nelerdir?
İPhone telefonlarda safari ve uygulamaların ön bellekleri nasıl temizlenir?
Yerli el dezenfektanı borel nedir? Borelin içeriğinde neler var? Borel dezenfektan fiyatı
Baraj dizisi 2. sezon devam edecek mi? Baraj yeni sezon ne zaman başlayacak?
Vitir namazı nedir? Vitir namazı neden ve nasıl kılınır?
Ezan bitene kadar su içilir mi? Nihat Hatipoğlu'ndan açıklama
Seksenler dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Seksenler yeni sezon ne zaman başlar?
Normalleşme takvimi belli oldu mu? Normalleşme takvimi nasıl ilerleyecek?
Survivor 3 Mayıs Pazar dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kim kaybetti? Eleme adayı kim oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.