Kanal D 10 Mayıs Pazar yayın akışı.

Koronavirüs nedeni ile dizilerin ara vermesi sonrasında kanalların yayın akışları merak edilmeye başladı. Pek çok kanal yayınlanmayan dizilerin yerine eski Türk filmlerini yayınlarken bazı kanallarda filmler yayınlayarak izleyicilerini kaybetmemeyi amaçlıyor. 10 Mayıs Pazar günü Kanal D ekranlarında hangi dizi, film ve programların olacağı ise merak edilmeye devam ediyor.

Salgının azalmasından dolayı pek çok diziye start veren Kanal D’de yayın akışı merak edilmeye devam ediyor. Dizilerin olmadığı günlerde çoğunlukla Türk filmleri yayınlayan Kanal D’de 10 Mayıs Pazar yayın akışı şu şekildedir;

07:00

Kalbim Ege’de Kaldı

09:45

Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

13:00

Arda ile Omuz Omuza

14:00

Hayat Tamircisi

15:15

Sol Şerit

16:45

18:45

Postacı

Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00

Çok Güzel Hareketler 2

23:30

Galip Derviş

00:45

Galip Derviş

02:00

Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

04:30

Kung Fu Panda 3

05:20

5N1K

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 22:17