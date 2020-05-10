Kanal D 10 Mayıs Pazar yayın akışı.

Koronavirüs nedeni ile dizilerin ara vermesi sonrasında kanalların yayın akışları merak edilmeye başladı. Pek çok kanal yayınlanmayan dizilerin yerine eski Türk filmlerini yayınlarken bazı kanallarda filmler yayınlayarak izleyicilerini kaybetmemeyi amaçlıyor. 10 Mayıs Pazar günü Kanal D ekranlarında hangi dizi, film ve programların olacağı ise merak edilmeye devam ediyor.
Salgının azalmasından dolayı pek çok diziye start veren Kanal D’de yayın akışı merak edilmeye devam ediyor. Dizilerin olmadığı günlerde çoğunlukla Türk filmleri yayınlayan Kanal D’de 10 Mayıs Pazar yayın akışı şu şekildedir;
07:00
Kalbim Ege’de Kaldı
09:45
Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
13:00
Arda ile Omuz Omuza
14:00
Hayat Tamircisi
15:15
Sol Şerit
16:45
18:45
Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00
Çok Güzel Hareketler 2
23:30
Galip Derviş
00:45
Galip Derviş
02:00
Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
04:30
Kung Fu Panda 3
05:20
5N1KGüncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 22:17