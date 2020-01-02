Kanal D Azize dizisi neden final yapmadı? Azize neden yayından kaldırıldı?

Kanal D ekranlarında bu sezon başlayan Azize dizisi, ekranlara veda etti. Dizinin final yapmadan yayından kaldırılmasına izleyicilerden büyük tepki geldi.

Azize’nin ekran macerası sona erdi!

Azize bitti!

Başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in bulunduğu dizi 6. Bölümü ile son buldu. Kanal D yönetimi, son bölümü ile beklentileri karşılayamayan Azize dizisini yayından kaldırdı. Final yapmadan yayından kaldırılan dizi, Kanal D’nin yayın akışından kaldırıldı.

Azize dizisi 2020 yılına girmeden sona erdi. Reyting savaşında yenik düşen Azize’nin 7.bölümü yayınlanmayacak. Bu dizi ile birlikte Hande Erçel’in son iki dizisi birden reytinglerde başarı yakalayamayarak ekran macerasını tamamladı. Genellikle uzun soluklu dizilerde rol alan Buğra Gülsoy’un ise uzun bir süre sonra bir dizisi erken bitti.