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Kanal D Azize dizisi neden final yapmadı? Azize neden yayından kaldırıldı?

Sezona iddialı bir giriş yapan Azize dizisi bir anda Kanal D’nin yayın akışından kaldırıldı. Dizinin hayranları Kanal D Azize dizisi neden final yapmadı ve Azize neden yayından kaldırıldı, sorularına yanıt aramaya başladı. İşte dizinin yayından kaldırılma nedeni.

02 Ocak 2020 Perşembe 01:58
Kanal D Azize dizisi neden final yapmadı? Azize neden yayından kaldırıldı?

Kanal D ekranlarında bu sezon başlayan Azize dizisi, ekranlara veda etti. Dizinin final yapmadan yayından kaldırılmasına izleyicilerden büyük tepki geldi.

Azize’nin ekran macerası sona erdi!

Başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in bulunduğu dizi 6. Bölümü ile son buldu. Kanal D yönetimi, son bölümü ile beklentileri karşılayamayan Azize dizisini yayından kaldırdı. Final yapmadan yayından kaldırılan dizi, Kanal D’nin yayın akışından kaldırıldı.

Azize bitti!

Azize dizisi 2020 yılına girmeden sona erdi. Reyting savaşında yenik düşen Azize’nin 7.bölümü yayınlanmayacak. Bu dizi ile birlikte Hande Erçel’in son iki dizisi birden reytinglerde başarı yakalayamayarak ekran macerasını tamamladı. Genellikle uzun soluklu dizilerde rol alan Buğra Gülsoy’un ise uzun bir süre sonra bir dizisi erken bitti.

Son Güncelleme: 02.01.2020 01:58
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