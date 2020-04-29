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Kanal D Gelinim Mutfakta Başvuru Formu

Sevilen gündüz kuşağı yarışma programı olan Gelinim Mutfakta yarışmasına başvuru yapmak isteyen gelinler ve kayınvalideler yarışmaya nasıl başvuru yapacağını ve başvuru formunda nelerin yer aldığını merak ediyor. İşte Kanal D Gelinim Mutfakta başvuru formu..

29 Nisan 2020 Çarşamba 10:48
Kanal D Gelinim Mutfakta Başvuru Formu

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışma programı izleyici tarafından sevilen bir gündüz kuşağı programı olmayı başarmıştır. Fatih Ürek’in sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışma programı hem sunucusu hem de yarışmacısıyla renkli geçen bir programdır.

Gündüz kuşağı programları arasında en çok izlenen programlardan biri olan Gelinim Mutfakta yarışma programında 4 kayınvalide ve 4 gelin yarışmaktadır. Gelinler hünerlerini göstermekte ve kayınvalideler de gelinleri puanlamaktadır. Hem eğlencenin hem de rekabetin bol olduğu bu yarışmada ara sıra atışmalar da yaşanmaktadır.

Gelinim Mutfakta Programı Yarışma Formatı

Gelinim Mutfakta yarışmasında 4 gelin ve 4 kayınvalide bulunuyor. Gelinler kendilerine verilen süre içerisinde yemeklerini yapıyorlar ve kayınvalideler yapılan yemekleri tadıyor. Bir yandan kendi gelininin yaptığı yemeği bulmaya çalışan kayınvalideler bu yemekleri puanlıyor. Kayınvalideler bazen kendi gelinlerinin yaptığı yemeğe düşük puan verebiliyor. Gelinler pazartesi gününden Cuma gününe kadar yarışıyor ve haftanın sonuncusu olan gelin ve kayınvalide yarışmadan eleniyor. Kazanan altınları alabiliyor.

Gelinim Mutfakta Yarışması Başvuru Formu

Kanal D ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı yarışmasına başvuru intenet üzerinden yapılıyor. Başvuru formu Kanal D resmi intenet sitesinde yer almaktadır. Başvurunun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması gerekmektedir. İşte başvuru formunda yer alanlar:

-Kayınvalidenizin ve sizin fotoğrafınız.

-Adınız ve soyadınız,

-Doğum tarihiniz:

-Doğum yeriniz:

-Eğitim durumunuz:

-İkamet adresiniz:

-Yaşadığınız şehir:

-Ev veya iş telefonu:

-Cep telefonu:

-e- posta adresiniz:

-Nişanlı mısınız? Evet/Hayır

-Evet ise ne kadar süredir nişanlısınız?

-Evli misiniz? Evet/ Hayır

-Kaç yıldır evlisiniz?

-Mesleğiniz:

-Eşiniz ile nasıl tanıştınız?

-Kendinizi birkaç kelime ile tanımlayınız:

-En iyi yaptığınız yemekler:

-Mutfakta kendinizi başarısız bulduğunuz yemekler:

-Takıntılarınız var mı? Var ise neler?

-Kayınvalideniz ile nasıl bir ilişkiniz var?

-Kayınvalidenizin adı ve soyadı:

-Kayınvalidenizin doğum tarihi:

-Kayınvalidenizin doğum yeri:

-Kayınvalidenizin ikamet adresi:

-Kayınvalidenizin mesleği:

-Kayınvalidenizi birkaç kelime ile tanımlayınız:

-Kayınvalideniz ile anlaşamadığınız noktalar:

-Kayınvalideniz ile birlikte yemek yapar mısınız?

-Kayınvalidenizden yemek öğrendiniz mi?

-Kayınvalidenizin yaptığı en iyi yemekler:

-Sizin veya kayınvalidenizin sağlık sorunu var mı? Varsa neler?

-Daha önce siz ya da kayınvalideniz bir programa katıldı mı? Katıldıysanız programın adı:

Son Güncelleme: 29.04.2020 10:48
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