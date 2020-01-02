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Kanal D Son moda programı sunucusu Aslı Turanlı kimdir? Aslı Turanlı hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarında yeni bölümleriyle yayınlanmaya başlayan Son Moda programı konseptiyle olduğu kadar güzel sunucusu Aslı Turanlı ile de dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Peki Son Moda programının sunucusu Aslı Turanlı kimdir? Aslı Turanlı hakkında tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

02 Ocak 2020 Perşembe 00:23
Kanal D Son moda programı sunucusu Aslı Turanlı kimdir? Aslı Turanlı hakkında bilgiler

Geçtiğimiz gün yeni sezonu ile ekranlarda olmaya devam eden Son Moda programı 40.bölümü ile seyirciyle buluştu. Geçen sezonda sunuculuğunu Müge Uzel’in yaptığı programın yeni sezonun da ise Aslı Turanlı devraldı.

Cumartesi günü saat 14.00’da ekranlarda olan programda moda gündemi konuşuluyor. Trend olan giysilerin konuşulmasının yanı sıra her programa ünlü isimler davet ediliyor. Son bölümde de programa Deniz Akkaya konuk olmuştu. Deniz Akkaya, ve sağlık ve spor alanlarında da bilgiler paylaştı. Aslı Turanlı ise yeni yılın nişan ve söz elbiselerinin trendlerinden bahsetti.

Aslı Turanlı Kimdir?

Aslı Turanlı, 1995 yılında dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Avrupa Birliği bölümünden mezun olmuştur. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılmıştır. Arka Sokaklar, Aslı Gibidir yapımlarında rol aldı. Ata Demirer ile ilişkisinden de tanınmaktadır.

Son Güncelleme: 02.01.2020 00:23
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