Kanal D'nin yeni dizisi Yeni Hayat ne zaman başlayacak? Yeni Hayat dizisi 1. tanıtım fragmanı yayınlandı!

Başrollerini Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un paylaştığı Yeni Hayat dizisinin ilk fragmanı geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. Seven Picture’ın yapımcılığını yaptığı Yeni Hayat dizisinin oyuncu kadrosu da toplanmış oldu. Yeni Hayat dizisinin ne zaman başladığı sorusuna ve tüm detaylarının cevabına yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Yeni Hayat dizisinden ilk fragman yayınlandı! Kanal D’nin yeni dizisi Yeni Hayat ne zaman başlıyor?

Red Arrow Studios şirketlerinden bir tanesi olan Karga Seven Pictures, Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yapımcılığını yaptığı, başrol kadrosunda Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un bulunduğu Yeni Hayat dizisi Mart ayında Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Yeni Hayat oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru'nun üstlendiği Yeni Hayat dizinin oyuncu kadrosunda, Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un yanı sıra Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Nisa Sofiya Aksongur, Devrim Nas, Aziz Caner İnan, Nebil Sayın, Ayşe Tunaboylu, Begüm Akkaya, Furkan Kalabalık, Övül Özbay ve Seher Terzi gibi başarılı oyuncular bulunmakta.

Senaryosu Elif Usman Ergüden tarafından yazılan Yeni Hayat dizisi, korumasını üstlenen kadına aşık olan bir korumanın zor aşkını anlatıyor.