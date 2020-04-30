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KanalD 2. sayfa programı instagram hesabı

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.sayfa programı televizyondan ve sosyal medya hesaplarından magazine ilişkin önemli haberleri paylaşıyor. Peki Kanal D ekranlarında yayınlanan İkinci Sayfa'nın Instagram hesabı nedir? İşte detaylar..

30 Nisan 2020 Perşembe 19:02
KanalD 2. sayfa programı instagram hesabı

En çok izlenen magazin programları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programı yer alıyor. İkinci sayfa programında Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın sunumuyla ülkemizin magazin olayları tartışılıyor. Ayrıca programa pek çok ünlü katılım sağlıyor. Programın Instagram hesabından da magazin gündemine ilişkin olaylar paylaşılıyor.. Peki Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt kimdir? Instagram hesapları nedir?

Gülşen Yüksel Salt Kimdir?

1977 yılında doğan Gülşen Yüksel Salt, Metin Salt ile evlidir. Uzun yıllardır gazetecilik yapmaktadır.

Müge Dağıstanlı Erdoğan Kimdir?

1968 doğumlu olan Müge Dağıstan Erdoğan, İstanbulludur. Reha Erdoğan’la evlidir.

2.Sayfa Programının Instagram Hesabı Nedir?

İkinci sayfa ınstagram hesabından da magazin gündemine ilişkin olaylar paylaşmaktadır. İkinci sayfanın Instagram hesabı https://www.instagram.com/2.sayfaofficial/ ve @2.sayfaofficial dir.

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Son Güncelleme: 30.04.2020 19:02
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