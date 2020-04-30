KanalD 2. sayfa programı instagram hesabı

En çok izlenen magazin programları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programı yer alıyor. İkinci sayfa programında Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın sunumuyla ülkemizin magazin olayları tartışılıyor. Ayrıca programa pek çok ünlü katılım sağlıyor. Programın Instagram hesabından da magazin gündemine ilişkin olaylar paylaşılıyor.. Peki Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt kimdir? Instagram hesapları nedir?

Gülşen Yüksel Salt Kimdir?

1977 yılında doğan Gülşen Yüksel Salt, Metin Salt ile evlidir. Uzun yıllardır gazetecilik yapmaktadır.

Müge Dağıstanlı Erdoğan Kimdir?

2.Sayfa Programının Instagram Hesabı Nedir?

1968 doğumlu olan Müge Dağıstan Erdoğan, İstanbulludur. Reha Erdoğan’la evlidir.

İkinci sayfa ınstagram hesabından da magazin gündemine ilişkin olaylar paylaşmaktadır. İkinci sayfanın Instagram hesabı https://www.instagram.com/2.sayfaofficial/ ve @2.sayfaofficial dir.

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