Kanalların yayın akışları 11 Şubat Salı TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

11 Şubat 2020 Salı günü yayın akışı içerisindeki yapımlar ortaya çıktı. Salı günü izleyicilerin izlemekten büyük bir keyif aldığı yapımlar ekranlarda yer alıyor. İzleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettikleri yapımlar televizyon ekranlarında reytinglerde üst kademelerde yer alma mücadelesi veriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo, Tutunamayanlar ve Kadın dizisi izleyicilerle bir araya geliyor.
11 Şubat 2020 Salı Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV ve TRT 1 yayın akışı içinde yer alan yapımlar belli oldu.
11 Şubat 2020 Salı ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23.45 Kuruluş Osman
11 Şubat 2020 Salı KANAL D Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
00.15 Zalim İstanbul
11 Şubat 2020 Salı STAR TV Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Hayalimdeki Gelinlik
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Kızıl Elmas
22.00 Kızıl Elmas
11 Şubat 2020 Salı FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Sizi Böyle Alalım
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Kadın
22.30 Yasak Elma
11 Şubat TRT 1 2020 Salı Yayın Akışı
05.30 İncir Ağacı
06.30 Baba Candır
09.30 İyi Fikir
11.30 1’de Bugün
13:00 Aileler Yarışıyor
15.15 İncir Ağacı
17.05 1’de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Tutunamayanlar
22.15 3’te 3 Tarih
11 Şubat 2020 Salı TV8 Yayın Akışı
07:00 8'de Sağlık
08:00 8'de Bugün
09:30 Gel Konuşalım
12.00 Doya Doya Moda
12:45 Doya Doya Moda Yeni Bölüm
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
19:15 Oynat Bakalım
20.00 O Ses Türkiye Çeyrek Final
00.15 Doya Doya Moda
11 Şubat 2020 Salı Show TV yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Zemheri Tekrar
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo Yeni Bölüm
00.15 Çukur Tekrar