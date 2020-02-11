Kanalların yayın akışları 11 Şubat Salı TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

11 Şubat 2020 Salı günü yayın akışı içerisindeki yapımlar ortaya çıktı. Salı günü izleyicilerin izlemekten büyük bir keyif aldığı yapımlar ekranlarda yer alıyor. İzleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettikleri yapımlar televizyon ekranlarında reytinglerde üst kademelerde yer alma mücadelesi veriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo, Tutunamayanlar ve Kadın dizisi izleyicilerle bir araya geliyor.

11 Şubat 2020 Salı Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV ve TRT 1 yayın akışı içinde yer alan yapımlar belli oldu.

11 Şubat 2020 Salı ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23.45 Kuruluş Osman

11 Şubat 2020 Salı KANAL D Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

00.15 Zalim İstanbul

11 Şubat 2020 Salı STAR TV Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Hayalimdeki Gelinlik

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Kızıl Elmas

22.00 Kızıl Elmas

11 Şubat 2020 Salı FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Sizi Böyle Alalım

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Kadın

22.30 Yasak Elma

11 Şubat TRT 1 2020 Salı Yayın Akışı

05.30 İncir Ağacı

06.30 Baba Candır

09.30 İyi Fikir

11.30 1’de Bugün

13:00 Aileler Yarışıyor

15.15 İncir Ağacı

17.05 1’de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Tutunamayanlar

22.15 3’te 3 Tarih

11 Şubat 2020 Salı TV8 Yayın Akışı

07:00 8'de Sağlık

08:00 8'de Bugün

09:30 Gel Konuşalım

12.00 Doya Doya Moda

12:45 Doya Doya Moda Yeni Bölüm

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

19:15 Oynat Bakalım

20.00 O Ses Türkiye Çeyrek Final

00.15 Doya Doya Moda

11 Şubat 2020 Salı Show TV yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Zemheri Tekrar

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ramo Yeni Bölüm

00.15 Çukur Tekrar