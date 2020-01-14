İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120827
ALTIN
294.081
DOLAR
5.8792
STERLİN
7.6581
EURO
6.5555

Kanalların yayın akışları 14 Ocak Salı ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

14 Ocak Salı kanalların yayın akışları içerisinde bulunan yapımların içerisinde yapımların yeni bölümleri de bulunuyor. İşte 14 Ocak Salı Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV ve TRT 1 yayın akışları ortaya çıktı.

14 Ocak 2020 Salı 12:33
Kanalların yayın akışları 14 Ocak Salı ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

14 Ocak Salı yayın akışı içerisinde bulunan yapımlar, reytinglerde ilk kademelerde yer alabilmek için büyük bir performans ortaya koyuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, Hekimoğlu, Çocuk, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber gibi iddialı yapımlar milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Birbirinden iddialı yapımlar farklı izleyici kitlelerine hitap etmeyi başarıyor. Yılbaşı haftasıyla birlikte verilen iki haftalık aranın tamamlanmasıyla birlikte yapımların yeni bölümleri ekranlarda yerini almaya devam ediyor.

14 Ocak Salı Atv, Kanal D, Fox TV, TV8, Star TV, Show TV ve TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan programlar belli oldu.

14 Ocak 2020 Salı ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak ister

14 Ocak 2020 Salı KANAL D Yayın Akışı

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

22:30 Hekimoğlu tekrar

14 Ocak 2020 Salı STAR TV Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Güvercin

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Çocuk

 14 Ocak 2020 Salı FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Şevkat Yerimdar

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Kadın

14 Ocak TRT 1 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Baba Candır

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15.15 İncir Ağacı

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Tutunamayanlar

14 Ocak 2020 Salı TV8 Yayın Akışı

07:00 8'de Sağlık

08:00 8'de Bugün

09:30 Gel Konuşalım

11:45 Doya Doya Moda

12:45 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

19:00 Recep İvedik 5

22:15 Doğduğun Ev Kaderindir

14 Ocak 2020 Salı Show TV yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ramo

22:45 Ramo

Son Güncelleme: 14.01.2020 12:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2020 yayın tarihi ne zaman? TV8 yayın tarihi açıklandı!
Survivor 2020 yayın tarihi ne zaman? TV8 yayın tarihi açıklandı!
Doya Doya Moda yeni yarışmacı Selin Küçük kimdir? Selin Küçük hakkında bilgiler
Doya Doya Moda yeni yarışmacı Selin Küçük kimdir? Selin Küçük hakkında bilgiler
Yol Arkadaşım 2 TV'de ilk kez 15 Ocak Çarşamba StarTV'de
Yol Arkadaşım 2 TV'de ilk kez 15 Ocak Çarşamba StarTV'de
Çukur yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Yamaç ve Selim yüzleşmesi!
Çukur yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Yamaç ve Selim yüzleşmesi!
Survivor 2020 yayın tarihi belli oldu mu? Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı'dan beklenen tarih açıklaması
Survivor 2020 yayın tarihi belli oldu mu? Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı'dan beklenen tarih açıklaması
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 14 Ocak yayınlanacak mı? EDHO bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 14 Ocak yayınlanacak mı? EDHO bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman?

Popüler Haberler

Nüfus cüzdanımı kaybettim ne yapmam gerekiyor? Yeni kimlik için nasıl başvuru yapılır? Kimlik kaybetme cezası ve yeni kimlik işlemleri
Ne zaman emekli olabilirim? Emeklilikte ne kadar maaş alabilirim?
Sıfır Bir filmi ne kadar izlendi? Sıfır bir gişe rakamları belli oldu
Kuruluş Osman neden yok, bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Zemheri 1. bölümde neler olacak? Yeni dizi Zemheri 1. bölüm tanıtım fragmanı
Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 16 Ocak EYS konukları açıklandı!
TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? 100 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
Süper Lig'de 18. hafta maç hakemleri kimler? Süper Lig 18. Hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler!
800 kredi notuna kredi veren bankalar
Evde bakım parası yatan iller hangileri? 15 Ocak 2020 Çarşamba hangi illerde evde bakım parası yattı? İl İl güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi
Defne Samyeli, Mustafa Sandal aşk iddiaları doğru mu? Defne Samyeli'den hızlı cevap!
e-Okul ne zaman kapanıyor? E-okul VBS giriş sistemi ne zaman kapanacak?
Hekimoğlu Ateş kimdir? Gerçek adı nedir? Timuçin Esen hakkında bilgiler
Taşıyıcı 3 filminin başrol oyuncuları kimler? Taşıyıcı 3 nerede çekildi, konusu nedir?
14 Ocak Salı: Müge Anlı ile Tatlı Sert: Sedanur Güzel cinayeti ile ilgili flaş gelişme!
62. Grammy Ödülleri ne zaman, hangi kanaldan yayınlanacak?
Elektrik işletme kodu nedir? Elektrik işletme kodu nereden, nasıl öğrenilir?
Kuruluş Osman bu akşam var mı? 15 Ocak Atv yayın akışı Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Emeklilere faizsiz 3 maaş avans desteği şartları ve detayları açıklandı
Sildenafilin zararları nelerdir? Sildenafil nedir, ne için kullanılır?
2020 araç MTV ödeme tutarı ne kadar? Hangi araç ne kadar motorlu taşıtlar vergisi ödeyecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.