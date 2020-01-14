Kanalların yayın akışları 14 Ocak Salı ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

14 Ocak Salı yayın akışı içerisinde bulunan yapımlar, reytinglerde ilk kademelerde yer alabilmek için büyük bir performans ortaya koyuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, Hekimoğlu, Çocuk, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber gibi iddialı yapımlar milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Birbirinden iddialı yapımlar farklı izleyici kitlelerine hitap etmeyi başarıyor. Yılbaşı haftasıyla birlikte verilen iki haftalık aranın tamamlanmasıyla birlikte yapımların yeni bölümleri ekranlarda yerini almaya devam ediyor.

14 Ocak Salı Atv, Kanal D, Fox TV, TV8, Star TV, Show TV ve TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan programlar belli oldu.

14 Ocak 2020 Salı ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak ister

14 Ocak 2020 Salı KANAL D Yayın Akışı

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

22:30 Hekimoğlu tekrar

14 Ocak 2020 Salı STAR TV Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Güvercin

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Çocuk

14 Ocak 2020 Salı FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Şevkat Yerimdar

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Kadın

14 Ocak TRT 1 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Baba Candır

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15.15 İncir Ağacı

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Tutunamayanlar

14 Ocak 2020 Salı TV8 Yayın Akışı

07:00 8'de Sağlık

08:00 8'de Bugün

09:30 Gel Konuşalım

11:45 Doya Doya Moda

12:45 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

19:00 Recep İvedik 5

22:15 Doğduğun Ev Kaderindir

14 Ocak 2020 Salı Show TV yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ramo

22:45 Ramo