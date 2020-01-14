Kanalların yayın akışları 14 Ocak Salı ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

14 Ocak Salı yayın akışı içerisinde bulunan yapımlar, reytinglerde ilk kademelerde yer alabilmek için büyük bir performans ortaya koyuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, Hekimoğlu, Çocuk, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber gibi iddialı yapımlar milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Birbirinden iddialı yapımlar farklı izleyici kitlelerine hitap etmeyi başarıyor. Yılbaşı haftasıyla birlikte verilen iki haftalık aranın tamamlanmasıyla birlikte yapımların yeni bölümleri ekranlarda yerini almaya devam ediyor.
14 Ocak Salı Atv, Kanal D, Fox TV, TV8, Star TV, Show TV ve TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan programlar belli oldu.
14 Ocak 2020 Salı ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak ister
14 Ocak 2020 Salı KANAL D Yayın Akışı
06:15 Hayat Sağlıklı Güzel
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
22:30 Hekimoğlu tekrar
14 Ocak 2020 Salı STAR TV Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Güvercin
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Çocuk
14 Ocak 2020 Salı FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
12:15 Şevkat Yerimdar
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Kadın
14 Ocak TRT 1 2020 Salı Yayın Akışı
08:00 Baba Candır
11:45 Hapishanedeki Çiçek
13:00 Aileler Yarışıyor
15.15 İncir Ağacı
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Tutunamayanlar
14 Ocak 2020 Salı TV8 Yayın Akışı
07:00 8'de Sağlık
08:00 8'de Bugün
09:30 Gel Konuşalım
11:45 Doya Doya Moda
12:45 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
19:00 Recep İvedik 5
22:15 Doğduğun Ev Kaderindir
14 Ocak 2020 Salı Show TV yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo
22:45 Ramo