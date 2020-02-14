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Kanalların yayın akışları 14 Şubat Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

14 Şubat Cuma Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV ve TRT 1 yayın akışları içerisindeki programlar ortaya çıktı. İşte 14 Şubat Cuma yayın akışı ve yapımların yayın saatleri.

14 Şubat 2020 Cuma 11:20
Kanalların yayın akışları 14 Şubat Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Televizyon kanalları izleyicileri ekran başına kilitleyebilecekleri pek çok yapımı her hafta izleyicilerle buluşturuyor. İzleyicilerin haftanın yorgunluğunu ekran başında atabilecekleri birçok yapım izleyicilerle bir araya geliyor. Kanallar, uzun soluklu veya yeni sezon dizilerini ekranlarına taşıyacak reytinglerde en üst sıralamalarda yer almayı istiyor. 14 Şubat Cuma yayın akışı içerisinde Arka Sokaklar, Hercai, Babil, Yaparsın Aşkım, Payitaht Abdülhamit ve Güldür Güldür Show gibi birbirinden iddialı programlar reytinglerde ilk sıralamada yer almak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

14 Şubat Cuma Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, Show TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı içerisindeki programlar ve yayın saatleri belli oldu.

Atv yayın akışı 14 Şubat Cuma

07:00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai     

00.20 Son Durak

Kanal D yayın akışı 14 Şubat Cuma

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12.30 Gelinim Mutfakta

16.15 Arka Sokaklar - Tekrar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00.15 Hekimoğlu

Star TV yayın akışı 14 Şubat Cuma

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Hayalimdeki Gelinlik

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Babil

00.15 Aşıklar Şehri

Fox TV yayın akışı 14 Şubat Cuma

07:15 ile Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Sizi Böyle Alalım

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım

00.15 Yasak Elma

TRT 1 yayın akışı 14 Şubat Cuma

05.25 İncir Ağacı

06.12 Baba Candır

09.30 İyi Fikir

11:30 1'de Bugün

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17.05 1’de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 3’te 3 Tarih

23.15 Cengiz’in Çocukları

TV8 yayın akışı 14 Şubat Cuma

07:00 8'de Sağlık

08:00 8'de Bugün

10.45 Survivor Panorama

12:00 Doya Doya Moda

12:45 Doya Doya Moda Yeni Bölüm

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 O Ses Türkiye Yarı Final

00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

Show TV yayın akışı 14 Şubat Cuma

06:00  Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş’le Canlı

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show Yeni Bölüm

23.30 Gizli Dosya

 

Son Güncelleme: 14.02.2020 12:51
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