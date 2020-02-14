Kanalların yayın akışları 14 Şubat Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Televizyon kanalları izleyicileri ekran başına kilitleyebilecekleri pek çok yapımı her hafta izleyicilerle buluşturuyor. İzleyicilerin haftanın yorgunluğunu ekran başında atabilecekleri birçok yapım izleyicilerle bir araya geliyor. Kanallar, uzun soluklu veya yeni sezon dizilerini ekranlarına taşıyacak reytinglerde en üst sıralamalarda yer almayı istiyor. 14 Şubat Cuma yayın akışı içerisinde Arka Sokaklar, Hercai, Babil, Yaparsın Aşkım, Payitaht Abdülhamit ve Güldür Güldür Show gibi birbirinden iddialı programlar reytinglerde ilk sıralamada yer almak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor.
14 Şubat Cuma Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, Show TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı içerisindeki programlar ve yayın saatleri belli oldu.
Atv yayın akışı 14 Şubat Cuma
07:00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
00.20 Son Durak
Kanal D yayın akışı 14 Şubat Cuma
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12.30 Gelinim Mutfakta
16.15 Arka Sokaklar - Tekrar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00.15 Hekimoğlu
Star TV yayın akışı 14 Şubat Cuma
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Hayalimdeki Gelinlik
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Babil
00.15 Aşıklar Şehri
Fox TV yayın akışı 14 Şubat Cuma
07:15 ile Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Sizi Böyle Alalım
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
00.15 Yasak Elma
TRT 1 yayın akışı 14 Şubat Cuma
05.25 İncir Ağacı
06.12 Baba Candır
09.30 İyi Fikir
11:30 1'de Bugün
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17.05 1’de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 3’te 3 Tarih
23.15 Cengiz’in Çocukları
TV8 yayın akışı 14 Şubat Cuma
07:00 8'de Sağlık
08:00 8'de Bugün
10.45 Survivor Panorama
12:00 Doya Doya Moda
12:45 Doya Doya Moda Yeni Bölüm
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 O Ses Türkiye Yarı Final
00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
Show TV yayın akışı 14 Şubat Cuma
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş’le Canlı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show Yeni Bölüm
23.30 Gizli Dosya