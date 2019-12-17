Kanalların yayın akışları 17 Aralık Salı ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Televizyon kanalları haftalık yayın akışı içerisinde bulunan programları ve yayın saatlerini kamuoyuyla paylaşmaktadır. İzleyiciler büyük bir heyecanla takip ettiği programlara vaktinde yetişebilmek ve yeni bölümleri kaçırmamak için gündelik planlamalarında buna bağlı kalarak hareket etmektedirler. 17 Aralık Salı yayın akışı içerisinde reytinglerde üst kademelerde yer almayı başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Çocuk ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekranlara taşınıyor. Kanal D ekranlarının yeni dizisi Hekimoğlu ise ilk bölümüyle ekranlara geliyor.
17 Aralık Salı Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1 ve Fox TV yayın akışı içerisinde bulunan programlar ortaya çıktı.
ATV Yayın Akışı 17 Aralık Salı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Hercai
KANAL D Yayın Akışı 17 Aralık Salı
06:15 Hayat Sağlıklı Güzel
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12.30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
22.30 Hekimoğlu
STAR TV Yayın Akışı 17 Aralık Salı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Güvercin
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Çocuk
FOX TV Yayın Akışı 17 Aralık Salı
07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Her Yerde Sen
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:00 Kadın
TRT 1 Yayın Akışı 17 Aralık Salı
04.45 İncir Ağacı
05.40 Şampiyon
08.50 Baba Candır
11:35 1'De Bugün
11:45 Hapishanedeki Çiçek
13:00 Aileler Yarışıyor
15:00 1'De Bugün
15:15 İncir Ağacı
17:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Elimi Bırakma
00.15 Vuslat
TV8 Yayın Akışı 17 Aralık Salı
06.30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 8'de Bugün
09:30 Gel Konuşalım
11.45 Doya Doya Moda
12.45 Doya Doya Moda Yeni Bölüm
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV yayın akışı 17 Aralık Salı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş’le Canlı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Yeni Gelin Tekrar
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show Tekrar
00.15 Çukur Tekrar