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Kanalların yayın akışları 17 Aralık Salı ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

17 Aralık Salı yayın akışı içerisinde bulunan reytinglerde üst kademelerde yer almayı başaran birçok yapım yer alıyor. 17 Aralık Salı Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV ve TRT 1 yayın akışları içerisine Timuçin Esen'in başrolünü üstlendiği Hekimoğlu dizisi de dahil oldu.

17 Aralık 2019 Salı 09:51
Kanalların yayın akışları 17 Aralık Salı ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Televizyon kanalları haftalık yayın akışı içerisinde bulunan programları ve yayın saatlerini kamuoyuyla paylaşmaktadır. İzleyiciler büyük bir heyecanla takip ettiği programlara vaktinde yetişebilmek ve yeni bölümleri kaçırmamak için gündelik planlamalarında buna bağlı kalarak hareket etmektedirler. 17 Aralık Salı yayın akışı içerisinde reytinglerde üst kademelerde yer almayı başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Çocuk ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekranlara taşınıyor. Kanal D ekranlarının yeni dizisi Hekimoğlu ise ilk bölümüyle ekranlara geliyor.

17 Aralık Salı Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1 ve Fox TV yayın akışı içerisinde bulunan programlar ortaya çıktı.

ATV Yayın Akışı 17 Aralık Salı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Hercai

KANAL D Yayın Akışı 17 Aralık Salı

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12.30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

22.30 Hekimoğlu

STAR TV Yayın Akışı 17 Aralık Salı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Güvercin

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Çocuk

FOX TV Yayın Akışı 17 Aralık Salı

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Her Yerde Sen

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Kadın

TRT 1 Yayın Akışı 17 Aralık Salı

04.45 İncir Ağacı

05.40 Şampiyon

08.50 Baba Candır

11:35 1'De Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:00 1'De Bugün

15:15 İncir Ağacı

17:00 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Elimi Bırakma

00.15 Vuslat

TV8 Yayın Akışı 17 Aralık Salı

06.30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 8'de Bugün

09:30 Gel Konuşalım

11.45 Doya Doya Moda

12.45 Doya Doya Moda Yeni Bölüm

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

Show TV yayın akışı 17 Aralık Salı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş’le Canlı

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Yeni Gelin Tekrar

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show Tekrar

00.15 Çukur Tekrar

Son Güncelleme: 17.12.2019 09:51
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