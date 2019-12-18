Kanalların yayın akışları 18 Aralık Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

18 Aralık Çarşamba yayın akışı içerisinde bulunan dizi, film ve yarışma programları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Televizyon kanalları izleyici kitlesini artırabilmek ve milyonları ekran başına kilitleyebilmek için dizi ve yarışma programlarına imza atıyor. İzleyiciler de sıkı bir şekilde takip ettiği programların yeni bölümlerine bağlı kalarak gündelik planlamalarını yapıyor. Çarşamba günü prime time aralığında milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman, Afili Aşk, MasterChef Türkiye ve Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ekranlarda yer alacak.
18 Aralık Çarşamba Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı içerisinde bulunan yapımlar ortaya çıktı.
ATV Yayın Akışı 18 Aralık Çarşamba
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00.20 Son Durak
KANAL D Yayın Akışı 18 Aralık Çarşamba
06:15 Hayat Sağlıklı Güzel
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar Tekrar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Afili Aşk
00.15 Hekimoğlu
STAR TV Yayın Akışı 18 Aralık Çarşamba
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Sevgili Geçmiş
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 En Güzel Bölüm
16.45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Yerli Dizi
22.45 Yerli Dizi
FOX TV Yayın Akışı 18 Aralık Çarşamba
07.15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Her Yerde Sen
14:00 Temizlik Benim İşim
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
00.15 Kadın
TRT 1 Yayın Akışı 18 Aralık Çarşamba
05.00 İncir Ağacı
05.55 Şampiyon
08.50 Baba Candır
11.35 1’De Bugün
11:45 Hapishanedeki Çiçek
13:00 Aileler Yarışıyor
15.00 1’de Bugün
15:15 İncir Ağacı
17:05 1’de Bugün
17.15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Benim Adım Melek
00.15 Aileler Yarışıyor
TV8 Yayın Akışı 18 Aralık Çarşamba
06.30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 8'de Bugün
09:30 Gel Konuşalım
11.45 Doya Doya Moda Tekrar
12.45 Doya Doya Moda Yeni Bölüm
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV yayın akışı 18 Aralık Çarşamba
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş’le Canlı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Yeni Gelin Tekrar
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
22.15 Zaman Makinesi 1973